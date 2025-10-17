Koreából is vizsgálják a gödi botrányt: bajba kerülhet a Samsung magyar gyára

A koreai Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztérium is vizsgálja, mi történik a gödi Samsung gyár körül, miután a bíróság megsemmisítette a működéshez szükséges környezethasználati engedélyt. A döntés a magyar iparpolitika és a befektetési bizalom számára is komoly következményekkel járhat, írja az Átlátszó.

A koreai Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztérium, valamint a koreai magyar nagykövetség is vizsgálja a gödi Samsung SDI gyár ügyét, miután a Budapest Környéki Törvényszék megsemmisítette az üzem környezethasználati engedélyét – írta a koreai abcn.kr nyomán az Átlátszó. Az ítélet értelmében a Samsung gödi üzemében az engedélyhez kötött tevékenységek – köztük az akkumulátorgyártás – leállításra kényszerülnek.

A koreai minisztérium egyik tisztviselője közölte: „folyamatosan felülvizsgáljuk a bíróság ítéletét és a fellebbezési eljárást, és szükség van a helyi önkormányzat és a vállalat közötti koordinációra.”

Iparági források szerint az új engedélyezési folyamat akár hetekig vagy hónapokig is eltarthat, és a gyors rendezéshez diplomáciai támogatásra is szükség lehet.

A koreai sajtó hangsúlyozza, hogy a gödi Samsung SDI gyár kulcsfontosságú szerepet tölt be az elektromos járművek akkumulátorainak európai ellátásában. Az üzem többek között a BMW, a Volkswagen és a Stellantis számára szállít akkumulátorokat. Emiatt a mostani döntés komoly hatással lehet a magyar iparpolitikára is, hiszen a kormány 2018 óta a Samsung SDI-t a külföldi beruházások egyik sikertörténeteként emlegette.

A koreai beszámolók szerint a vállalat megítélése csak konkrét, átlátható környezetvédelmi intézkedésekkel javítható. Ilyen lehet a környezetjavító létesítmények nyilvános bemutatása, a lakossági monitoringrendszer bevezetése, valamint a szennyezési adatok valós idejű közzététele.

A abcn.kr cikkei azt is megjegyzik: miközben Magyarország aktívan próbálja vonzani az akkumulátorgyártókat, a környezetvédelmi viták és a lakossági ellenállás miatt a befektetési stabilitás egyre törékenyebb. Nemcsak a gödi, hanem a debreceni CATL-gyár is vizsgálat alatt áll környezeti hatásvizsgálati problémák miatt.

A gödi Samsung gyár 2023 végén szerzett környezethasználati engedélyt, amelyet a Göd-ÉRT Egyesület bíróságon támadott meg. A civilek szerint a gyár működése több ponton ellentétes a környezetvédelmi előírásokkal. Az elsőfokú bíróság felfüggesztette az engedélyt, de a kormányhivatal később lehetővé tette a gyártás folytatását, majd a másodfokú eljárásban a Samsung visszakapta az engedélyt. Most viszont a törvényszék ismét a civileknek adott igazat, és jogerősen megsemmisítette az engedélyt.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA