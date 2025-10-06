2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
München, Németország, Bajorország - 2023. február 25: Samsung Semiconductor Europe GmbH csúcstechnológiás mobileszköz-, elektronikai és processzorgyártó és szoftverfejlesztő. Európa központjának logója.
Újabb botrány a gödi Samsung-gyárban: maradandó sérüléseket szenvedett egy villanyszerelő, tízmilliókra perli a céget

Pénzcentrum
2025. október 6. 09:30

Egy villanyszerelő súlyos áramütést szenvedett a Samsung gyárában, miután egy koreai alvállalkozónál dolgozott 2022-ben. Bár életét sikerült megmenteni, maradandó sérülései vannak, a felelősök ügye pedig még mindig nem zárult le.

Villanyszerelőként dolgozott Gödön, a Samsung gyárában, a koreai vállalat egyik alvállalkozójánál az a 33 éves férfi, aki 2022 októberében csaknem hétezer voltos áramütést szenvedett. Mentőhelikopterrel, életveszélyes állapotban szállították kórházba, testének nagy része megégett - számolt be az RTL Híradó.

Egy teljes évig kezelték, mire elhagyhatta a kórházat, de időközben elveszítette állását. A rendőrség eljárást indított a koreai munkavezető ellen, az ügy még folyamatban van. A Kumyang Green Power nevű alvállalkozó azóta elhagyta az országot, a közvetítő munkaerő-kölcsönző pedig megszűnt.

Kapcsolódó cikkeink:

A férfi kártérítést kért a Samsungtól, de a cég válaszában közölte: bár sajnálják nehéz helyzetét, sem közvetlen, sem közvetett felelősséget nem vállalnak az esetért. Orvosai szerint mintegy harminc bőrhelyreállító műtétre lenne szüksége, mintegy 50 millió forintos költséggel, amit az állam nem finanszíroz.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #baleset #per #samsung #gyár #munkahelyi baleset #kártérítés #villanyszerelő #sérülés

