Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Komoly sztárbefektetésről hullt le a lepel: óriási kaszált, aki 20 éve ide rakta a pénzét
Az S&P 500 indexbe történő befektetés jelentős hozamot eredményezett az elmúlt két évtizedben. Egy 2005-ben befektetett 1000 dollár mára több mint 5500 dollárra növekedett - írja a The Motley Fool befektetési portál.
Az S&P 500 index az elmúlt húsz évben különösen jövedelmező befektetésnek bizonyult. A hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának és a kockázatok csökkentésének.
2005 novembere óta az S&P 500 index összesen mintegy 454%-os hozamot ért el. Ez azt jelenti, hogy ha valaki akkor 1000 dollárt fektetett be egy S&P 500 indexkövető alapba vagy ETF-be, ma már több mint 5500 dollárja lenne - és ez egyetlen befektetéssel, további befizetések nélkül számolva.
Az elmúlt évszázadban az S&P 500 éves összetett növekedési rátája körülbelül 10% volt. Ilyen ütemmel számolva, ha valaki havonta 100 dollárt fektetne be, 20 év után közel 70 000 dollárja, 30 év után pedig csaknem 200 000 dollárja lenne.
Az egyszeri nagyobb befektetés helyett érdemes megfontolni a költségátlagolás (dollar-cost averaging) stratégiáját. Ennek lényege, hogy rendszeres időközönként - havonta vagy negyedévente - azonos összeget fektetünk be, függetlenül az aktuális árfolyamoktól.
Ez a módszer kiegyensúlyozza az árfolyamingadozásokat, hiszen automatikusan mind magas, mind alacsony árakon is vásárolunk. Bár az egyszeri befektetés is jobb, mint a semmilyen, a rendszeres, következetes befektetés hosszú távon jelentősen magasabb hozamot eredményezhet.
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
