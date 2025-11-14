2025. november 14. péntek Aliz
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Business Investor buying stock ,cryptocurrency,bitcoin, through a mobile app
Gazdaság

Komoly sztárbefektetésről hullt le a lepel: óriási kaszált, aki 20 éve ide rakta a pénzét

Pénzcentrum
2025. november 14. 17:45

Az S&P 500 indexbe történő befektetés jelentős hozamot eredményezett az elmúlt két évtizedben. Egy 2005-ben befektetett 1000 dollár mára több mint 5500 dollárra növekedett - írja a The Motley Fool befektetési portál.

Az S&P 500 index az elmúlt húsz évben különösen jövedelmező befektetésnek bizonyult. A hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának és a kockázatok csökkentésének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2005 novembere óta az S&P 500 index összesen mintegy 454%-os hozamot ért el. Ez azt jelenti, hogy ha valaki akkor 1000 dollárt fektetett be egy S&P 500 indexkövető alapba vagy ETF-be, ma már több mint 5500 dollárja lenne - és ez egyetlen befektetéssel, további befizetések nélkül számolva.

Az elmúlt évszázadban az S&P 500 éves összetett növekedési rátája körülbelül 10% volt. Ilyen ütemmel számolva, ha valaki havonta 100 dollárt fektetne be, 20 év után közel 70 000 dollárja, 30 év után pedig csaknem 200 000 dollárja lenne.

Az egyszeri nagyobb befektetés helyett érdemes megfontolni a költségátlagolás (dollar-cost averaging) stratégiáját. Ennek lényege, hogy rendszeres időközönként - havonta vagy negyedévente - azonos összeget fektetünk be, függetlenül az aktuális árfolyamoktól.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ez a módszer kiegyensúlyozza az árfolyamingadozásokat, hiszen automatikusan mind magas, mind alacsony árakon is vásárolunk. Bár az egyszeri befektetés is jobb, mint a semmilyen, a rendszeres, következetes befektetés hosszú távon jelentősen magasabb hozamot eredményezhet.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #spórolás #gazdaság #pénzügy #amerika #dollár #hozam #részvény #usa #részvényindex #amerikai tőzsde #befektető

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:33
17:22
17:15
17:07
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 14. 16:45
Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla - új szabályok diktálnak a befektetőknek  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Bankmonitor  |  2025. november 14. 16:51
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelh...
ChikansPlanet  |  2025. november 14. 09:31
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az ű...
Holdblog  |  2025. november 14. 08:16
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After...
MEDIA1  |  2025. november 14. 08:07
Rendkívüli közlemény: veszélybe került az Első Pesti Egyetemi Rádió független működése - indul a SZER
Az EPER Rádió szerkesztősége rendkívüli közleményben jelezte: szerintük nincs biztosítva a független...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
2025. november 14.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
2 hete
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
3
3 napja
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
3 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
5
5 napja
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 16:05
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 15:15
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Agrárszektor  |  2025. november 14. 17:27
Lejtmenetben a magyar borászat? Mentőövet dobnak a termelőknek