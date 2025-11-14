A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
Hivatalossá vált a kormány rendelete, amely felülírja a 2026-os központi költségvetésről és a banki extraprofitadóról szóló törvényt. A döntés alapján a kabinet akár 860 milliárd forintot is átcsoportosíthat, és a pénzintézetek különadóját emelve finanszírozza a béremeléseket és támogatásokat.
Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány döntése, amely a veszélyhelyzetre hivatkozva felülírja a 2026. évi központi költségvetésről, illetve az extraprofitadóról szóló törvényt. A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi.
A pénz felhasználása több területre kiterjed:
- a 14. havi nyugdíj első heti részlete
- béremelés a szociális és kulturális szférában, az önkormányzati tisztviselők és a kormányhivatalok dolgozói számára
- többletforrás a hivatásrendi otthonteremtési támogatásra, a rendvédelmi albérleti támogatás megvalósítása
- a Széchenyi Kártya Program kamatcsökkentésének fedezete
- a nevelőszülők járandóságának emelése
A kormány a banki extraprofit emelkedésére hivatkozva módosította a különadó mértékét: a 2026-ban kezdődő adóévben az adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 10 százalékot, az e feletti összegre pedig 30 százalékot kell fizetni. A kabinet a változtatástól 185 milliárd forint többletbevételt vár, amelyből a kisvállalatok adócsökkentését kívánja fedezni.
A dokumentum alapján a háborúellenesként meghatározott 2026-os költségvetési törvény központialrendszer-tartalékelőirányzat terhére összesen legfeljebb 860 milliárd forintig csoportosíthat át a kormány.
Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
