2025. november 14.
6 °C Budapest
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Gazdaság

Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt

Pénzcentrum
2025. november 14. 11:02

Hivatalossá vált a kormány rendelete, amely felülírja a 2026-os központi költségvetésről és a banki extraprofitadóról szóló törvényt. A döntés alapján a kabinet akár 860 milliárd forintot is átcsoportosíthat, és a pénzintézetek különadóját emelve finanszírozza a béremeléseket és támogatásokat.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány döntése, amely a veszélyhelyzetre hivatkozva felülírja a 2026. évi központi költségvetésről, illetve az extraprofitadóról szóló törvényt. A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi.

A pénz felhasználása több területre kiterjed:

  • a 14. havi nyugdíj első heti részlete
  • béremelés a szociális és kulturális szférában, az önkormányzati tisztviselők és a kormányhivatalok dolgozói számára
  • többletforrás a hivatásrendi otthonteremtési támogatásra, a rendvédelmi albérleti támogatás megvalósítása
  • a Széchenyi Kártya Program kamatcsökkentésének fedezete
  • a nevelőszülők járandóságának emelése
A kormány a banki extraprofit emelkedésére hivatkozva módosította a különadó mértékét: a 2026-ban kezdődő adóévben az adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 10 százalékot, az e feletti összegre pedig 30 százalékot kell fizetni. A kabinet a változtatástól 185 milliárd forint többletbevételt vár, amelyből a kisvállalatok adócsökkentését kívánja fedezni.

A dokumentum alapján a háborúellenesként meghatározott 2026-os költségvetési törvény központialrendszer-tartalékelőirányzat terhére összesen legfeljebb 860 milliárd forintig csoportosíthat át a kormány.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
