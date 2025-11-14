Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt

Hivatalossá vált a kormány rendelete, amely felülírja a 2026-os központi költségvetésről és a banki extraprofitadóról szóló törvényt. A döntés alapján a kabinet akár 860 milliárd forintot is átcsoportosíthat, és a pénzintézetek különadóját emelve finanszírozza a béremeléseket és támogatásokat.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány döntése, amely a veszélyhelyzetre hivatkozva felülírja a 2026. évi központi költségvetésről, illetve az extraprofitadóról szóló törvényt. A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi.

A pénz felhasználása több területre kiterjed:

a 14. havi nyugdíj első heti részlete

béremelés a szociális és kulturális szférában, az önkormányzati tisztviselők és a kormányhivatalok dolgozói számára

többletforrás a hivatásrendi otthonteremtési támogatásra, a rendvédelmi albérleti támogatás megvalósítása

a Széchenyi Kártya Program kamatcsökkentésének fedezete

a nevelőszülők járandóságának emelése

A kormány a banki extraprofit emelkedésére hivatkozva módosította a különadó mértékét: a 2026-ban kezdődő adóévben az adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 10 százalékot, az e feletti összegre pedig 30 százalékot kell fizetni. A kabinet a változtatástól 185 milliárd forint többletbevételt vár, amelyből a kisvállalatok adócsökkentését kívánja fedezni.

A dokumentum alapján a háborúellenesként meghatározott 2026-os költségvetési törvény központialrendszer-tartalékelőirányzat terhére összesen legfeljebb 860 milliárd forintig csoportosíthat át a kormány.

