Ez a nap is elérkezett: ma örülhetnek a nyugdíjasok, extra pénz áll a házhoz!
Nyugdíj

Ez a nap is elérkezett: ma örülhetnek a nyugdíjasok, extra pénz áll a házhoz!

MTI
2025. november 12. 10:13

Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent - közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebookon szerdán reggel.

Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: a januárig visszamenőleges összeget egyben kapják meg most novemberben az idősek. Kiemelte: a kormány garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, ezért "novemberben az éves tényleges inflációhoz igazítjuk a nyugdíjakat", kiegészítve az év eleji előre becsült infláción alapuló emelést.

A nyugdíjasok a következő hónapokban is további emelésekre számíthatnak - fogalmazott, hozzátéve, hogy decemberben már a kiegészített nyugdíj érkezik, januárban az újabb év eleji 3,6 százalékos emelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

A kormány döntött arról is, hogy januártól több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.
10:45
10:30
10:23
10:13
10:02
