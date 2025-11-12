Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.
Ez a nap is elérkezett: ma örülhetnek a nyugdíjasok, extra pénz áll a házhoz!
Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent - közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebookon szerdán reggel.
Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: a januárig visszamenőleges összeget egyben kapják meg most novemberben az idősek. Kiemelte: a kormány garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, ezért "novemberben az éves tényleges inflációhoz igazítjuk a nyugdíjakat", kiegészítve az év eleji előre becsült infláción alapuló emelést.
A nyugdíjasok a következő hónapokban is további emelésekre számíthatnak - fogalmazott, hozzátéve, hogy decemberben már a kiegészített nyugdíj érkezik, januárban az újabb év eleji 3,6 százalékos emelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj.
A kormány döntött arról is, hogy januártól több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - írja a szakértő.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, hogy már 2026-tól bevezetik-e azt.
Levezette a Nyugdíjguru, mit jelent a degresszió: tényleg meg lehetne adóztatni a nyugdíjakat Magyarországon?
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
Így vezethetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: megszólalt az államtitkár, erről minden idősnek tudnia kell
A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2-4 év alatt lehetne megtenni - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.
A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele.
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet
Az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.