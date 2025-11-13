Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok ×

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit, amely 2025 februárjában kezdődik a teljes összeg egynegyedének kifizetésével, majd évente fokozatosan növekszik.

A kormányfő csütörtök reggeli Facebook-videójában ismertette a 14. havi nyugdíj bevezetésének menetrendjét.

Eszerint "jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét."

Orbán hozzáfűzte, hogy "egy évvel később a következőt és így tovább", ami a juttatás fokozatos bevezetésére utal.

A miniszterelnök október végén jelentette be a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló döntést, miután Lázár János miniszter már október közepén előrevetítette a kormány erre irányuló szándékát.

Szakértői vélemények szerint a 14. havi nyugdíj bevezetése jelentős pénzügyi kihívást jelent. A GKI elemzése komoly fenntartásokat fogalmazott meg, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig elismerte, hogy a kifizetéseknek nem lesz járulékfedezete.

Farkas András nyugdíjszakértő korábban úgy nyilatkozott a Pénzcentrumnak, hogy "meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz, az intézkedés nagyjából 585 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek".

(Címlapkép - Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA)