Érdekes fordulat a BÉT-en: ilyen zuhanásra ritkán látunk példát

A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt csökkenés várható nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 63,75 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel 108 213,63 ponton, új csúcson zárt.

Szemán Péter kiemelte: a vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás. A részvények ára 240 forinttal, 0,75 százalékkal 32 440 forintra erősödött csütörtökön, forgalmuk 13,9 milliárd forintot tett ki.

A szakértő jelezte azt is, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, a Goldman Sachs 33 000 forintról 35 500 forintra emelte a célárfolyamot, továbbra is vételi ajánlás mellett.

A Mol árfolyamában 3043 forintnál látszik támasz, 3168 forintnál meghatározó ellenállás. Csütörtökön a papír árfolyama 22 forinttal, 0,71 százalékkal 3062 forintra csökkent, 3,6 milliárd forintos forgalomban.

A Richter ismét a 9870 forintos szint alatt zárt, a következő támasz 9700 forint közelében látható. A részvény 55 forinttal, 0,56 százalékkal 9835 forintra gyengült csütörtökön, forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom nem tudta áttörni az 1800 forintos ellenállást, fontos támasz 1750 forintnál húzódik. A papír árfolyama 38 forinttal, 2,11 százalékkal 1762 forintra esett, forgalma 1,2 milliárd forint volt csütörtökön.