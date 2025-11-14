Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült.
Érdekes fordulat a BÉT-en: ilyen zuhanásra ritkán látunk példát
A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt csökkenés várható nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 63,75 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel 108 213,63 ponton, új csúcson zárt.
Szemán Péter kiemelte: a vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás. A részvények ára 240 forinttal, 0,75 százalékkal 32 440 forintra erősödött csütörtökön, forgalmuk 13,9 milliárd forintot tett ki.
A szakértő jelezte azt is, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, a Goldman Sachs 33 000 forintról 35 500 forintra emelte a célárfolyamot, továbbra is vételi ajánlás mellett.
A Mol árfolyamában 3043 forintnál látszik támasz, 3168 forintnál meghatározó ellenállás. Csütörtökön a papír árfolyama 22 forinttal, 0,71 százalékkal 3062 forintra csökkent, 3,6 milliárd forintos forgalomban.
A Richter ismét a 9870 forintos szint alatt zárt, a következő támasz 9700 forint közelében látható. A részvény 55 forinttal, 0,56 százalékkal 9835 forintra gyengült csütörtökön, forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom nem tudta áttörni az 1800 forintos ellenállást, fontos támasz 1750 forintnál húzódik. A papír árfolyama 38 forinttal, 2,11 százalékkal 1762 forintra esett, forgalma 1,2 milliárd forint volt csütörtökön.
A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
