Így kezdte a keddet a forint: vége a fényes hónapoknak?
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 383,73 forinton jegyezték az előző esti 383,42 forint után, a dollár jegyzése 331,88 forintra csökkent 332,12-ről, a svájci franké pedig 412,74 forintra ment fel 411,92 forintról.
A novemberi kezdésnél erősebben áll a forint kedd reggeli jegyzésén; 1,1 százalékkal az euró, 1,4 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
Ezek voltak a 45. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről három férfit szállítottak a mentők kórházba.
Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója
"Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár" - fogalmazott a MOL elnök-vezérigazgatója.
Washingtonban új pénzügyi megállapodást kötött Magyarország és az USA – a cél a forint védelme és alternatív finanszírozási lehetőségek biztosítása.
Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól, de milyen áron?
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
A nemzetgazdasági miniszter új kínai autóipari központot lengetett be Pécs mellé, és beszélt a kamatokról, az USA-val való egyezményről és a Trump–Orbán találkozóról is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.