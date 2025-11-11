2025. november 11. kedd Márton
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Így kezdte a keddet a forint: vége a fényes hónapoknak?

MTI
2025. november 11. 08:15

Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 383,73 forinton jegyezték az előző esti 383,42 forint után, a dollár jegyzése 331,88 forintra csökkent 332,12-ről, a svájci franké pedig 412,74 forintra ment fel 411,92 forintról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A novemberi kezdésnél erősebben áll a forint kedd reggeli jegyzésén; 1,1 százalékkal az euró, 1,4 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:45
07:31
06:33
06:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 10. 17:03
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 10. 18:37
Ne hamisítsák meg a valóságot! magyar szerkesztőségek közös nyilatkozata az AI-ról
Közel 20 magyar szerkesztőség és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közösen figyelmeztet...
Bankmonitor  |  2025. november 10. 14:37
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban d...
Holdblog  |  2025. november 10. 09:17
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékelés...
iO Charts  |  2025. november 8. 17:54
Interactive Brokers bróker számla elemzés - Profiknak profi
Az Interactive Brokers bróker bemutatása Az Interactive Brokers (IBKR) egy amerikai online brókercég...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 10.
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
2025. november 10.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
2025. november 10.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
2
2 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
3
1 hete
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
4
2 hete
Gulyás Gergely: marad és bővül az árrésstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik
5
2 napja
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 07:31
Autósok, figyelem! Kiadták a vészjelzést az egész országra: alig lehet majd látni az utakon
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 06:33
Visszahozza legendás termékét a Lidl: egy éve várnak rá a magyarok, most újra a polcokra kerül
Agrárszektor  |  2025. november 11. 07:07
Elindult a nagy verseny, már lehet szavazni az Év fájára: mutatjuk a jelölteket