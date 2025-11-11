Így kezdte a keddet a forint: vége a fényes hónapoknak?

Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 383,73 forinton jegyezték az előző esti 383,42 forint után, a dollár jegyzése 331,88 forintra csökkent 332,12-ről, a svájci franké pedig 412,74 forintra ment fel 411,92 forintról.

A novemberi kezdésnél erősebben áll a forint kedd reggeli jegyzésén; 1,1 százalékkal az euró, 1,4 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.