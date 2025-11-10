Komoly gondok fékezik a magyar gazdaság bővülését: megszólaltak a szakértők

A magyar gazdaság teljesítménye jelentősen elmaradt a kormányzati várakozásoktól, az első kilenc hónapban mindössze 0,2-0,3 százalékos bővülést mutatott. Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.

A harmadik negyedév adatai ismét csalódást okoztak, hiszen a magyar gazdaság gyakorlatilag stagnált az előző negyedévhez viszonyítva. Bár éves összevetésben 0,6 százalékos növekedést mértek, ez regionális összehasonlításban továbbra is gyengének számít.

"A visegrádi országokkal összevetve a magyar gazdaság teljesítménye továbbra is szerénynek mondható" – értékelte a helyzetet Béri Zsófia, a VIG Alapkezelő portfólió menedzsere a 24.hu megkeresésére.

A Központi Statisztikai Hivatal különböző számítási módszerei egybehangzóan azt mutatják, hogy 2025 első kilenc hónapjában mindössze 0,2-0,3 százalékos bővülést ért el a hazai gazdaság. Ez jelentősen elmarad a miniszterelnök által januárban beharangozott "repülőrajttól", amely Orbán Viktor szerint legfeljebb fél éves késéssel, de mindenképpen bekövetkezik.

"A repülőrajt elmaradt, de csak egyelőre" – nyilatkozta Pogátsa Zoltán közgazdász, aki szerint "nem kizárt, hogy bekövetkezik valamiféle nagyobb fellendülés a nagy autóipari beruházások teljes volumenű termelésének beindulásával, csakhogy most már látszik, hogy ez a «berobbanás» nem idén fog megtörténni."

A szakértő véleménye szerint a gyenge teljesítmény mögött strukturális problémák húzódnak meg, amelyek az egész magyar gazdasági modell működését érintik, ugyanakkor a jövőben még okozhat pozitív meglepetéseket is a gazdaság.