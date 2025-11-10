A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Komoly gondok fékezik a magyar gazdaság bővülését: megszólaltak a szakértők
A magyar gazdaság teljesítménye jelentősen elmaradt a kormányzati várakozásoktól, az első kilenc hónapban mindössze 0,2-0,3 százalékos bővülést mutatott. Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A harmadik negyedév adatai ismét csalódást okoztak, hiszen a magyar gazdaság gyakorlatilag stagnált az előző negyedévhez viszonyítva. Bár éves összevetésben 0,6 százalékos növekedést mértek, ez regionális összehasonlításban továbbra is gyengének számít.
"A visegrádi országokkal összevetve a magyar gazdaság teljesítménye továbbra is szerénynek mondható" – értékelte a helyzetet Béri Zsófia, a VIG Alapkezelő portfólió menedzsere a 24.hu megkeresésére.
A Központi Statisztikai Hivatal különböző számítási módszerei egybehangzóan azt mutatják, hogy 2025 első kilenc hónapjában mindössze 0,2-0,3 százalékos bővülést ért el a hazai gazdaság. Ez jelentősen elmarad a miniszterelnök által januárban beharangozott "repülőrajttól", amely Orbán Viktor szerint legfeljebb fél éves késéssel, de mindenképpen bekövetkezik.
"A repülőrajt elmaradt, de csak egyelőre" – nyilatkozta Pogátsa Zoltán közgazdász, aki szerint "nem kizárt, hogy bekövetkezik valamiféle nagyobb fellendülés a nagy autóipari beruházások teljes volumenű termelésének beindulásával, csakhogy most már látszik, hogy ez a «berobbanás» nem idén fog megtörténni."
A szakértő véleménye szerint a gyenge teljesítmény mögött strukturális problémák húzódnak meg, amelyek az egész magyar gazdasági modell működését érintik, ugyanakkor a jövőben még okozhat pozitív meglepetéseket is a gazdaság.
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről három férfit szállítottak a mentők kórházba.
Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója
"Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár" - fogalmazott a MOL elnök-vezérigazgatója.
Washingtonban új pénzügyi megállapodást kötött Magyarország és az USA – a cél a forint védelme és alternatív finanszírozási lehetőségek biztosítása.
Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól, de milyen áron?
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
A nemzetgazdasági miniszter új kínai autóipari központot lengetett be Pécs mellé, és beszélt a kamatokról, az USA-val való egyezményről és a Trump–Orbán találkozóról is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.