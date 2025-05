Pogátsa Zoltán: súlyos bajban van a magyar középosztály, folyamatosan csúsznak le az emberek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A fogyasztás emelkedését több tényező is hátráltatja, de a legfontosabb a bérleti díjak és a lakásárak folyamatos emelkedése - ezt mondta Pogátsa Zoltán közgazdász a VIG Alapkezelő csütörtöki konferenciáján, melyről a Pénzcentrum is tudósított. A szakértő azt is hozzátette, hogy az ársapkák működésével egy nagyon nagy baj biztosan van: nem tudjuk, mi van a hátterében.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK