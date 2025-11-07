Reggeli hidegzuhany: gyengüléssel indított a forint a nemzetközi piacon

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál. A dollár jegyzése 334,62 forintról 334,99 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 414,61 forintról 414,74 forintra nőtt.

Az euró jegyzése 1,1536 dollárra változott a csütörtök esti 1,1538 dollárról.

