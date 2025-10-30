2025. október 30. csütörtök Alfonz
Gulyás Gergely: marad és bővül az árrsééstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik ×
Közelkép húszezer forintos bankjegyekről.
Gazdaság

Ez már a repülőrajt? Továbbra is köhög a magyar gazdaság: ebből 2026-ban is nehéz lesz felállni

Pénzcentrum
2025. október 30. 08:30

2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 III. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye stagnált - közölte a KSH.

Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Kapcsolódó cikkeink:

A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét.
#magyarország #ksh #gazdaság #statisztika #gdp #gazdasági növekedés #bruttó hazai termék #gdp növekedés

