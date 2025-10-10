2025. október 10. péntek Gedeon
Ingatlanközvetítő ügynök, hogy az elemzés és a döntés a lakáshitel az ügyfél, ügynök ember használja számológép bemutatása részletesen és várja a választ, hogy befejezze.
Hitel

Ne hagyd ki: hétfőn indul a kkv-k 3 százalékos hitelprogramja

Pénzcentrum/MTI
2025. október 10. 20:03

Hétfőtől érhető el a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára, közölte Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője pénteken.

Hozzátette: a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, hét termék áll majd rendelkezésre a konstrukcióban az ismert bankfiókokban.

A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak - jelezte. A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban.

A program részeként kis- és közepes vállalkozások maximum 150 millió forint értékben vehetnek majd fel 3 százalékos, fix kamatozású hiteleket.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #vállalkozás #kkv #NGM #bank #támogatás #kamat #nemzetgazdasági minisztérium #kis és középvállalkozások

