Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, mivel megakadályozták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét.
Lendület után pihenhet a BUX – új csúcsot döntött a bankóriás
Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.
A BUX index hétfőn 1,09 százalékos emelkedéssel, 105 317 ponton zárt, ami 1134 pontos erősödést jelentett. A vezető papírok közül az OTP emelkedése emelkedett ki, amely új történelmi csúcsot ért el.
Új rekordot döntött az OTP
Az OTP árfolyama áttörte a 30 970 forintos ellenállást, ezzel új történelmi rekordot állított be. A bankpapír hétfőn 370 forinttal, azaz 1,2 százalékkal erősödött, és 31 240 forinton zárt.
A forgalom meghaladta a 20 milliárd forintot, a következő technikai ellenállás 31 865 forintnál található.
A Richter és a Mol is stabil maradt
A Richter részvényei hétfőn 10 forinttal, 0,1 százalékkal drágultak, 10 440 forinton fejezték be a napot. A papírok napon belül jelentős ingadozást mutattak, de a 10 400 forintos támasz felett, ugyanakkor a 10 470-es ellenállás alatt zártak. A forgalom 1,6 milliárd forint volt.
A Mol árfolyama 60 forinttal, 2,18 százalékkal emelkedett, 2816 forinton zárt, forgalma elérte a 2 milliárd forintot. A papír a 30 napos mozgóátlag fölé került, amely 2760 forintnál támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlagnál, 2831 forintnál található.
A Morgan Stanley közben 3440 forintról 3503 forintra emelte a Mol célárfolyamát, „egyensúlyban tartás” ajánlással.
A Magyar Telekom nem tudta áttörni az 1800 forintos ellenállási szintet, hétfőn az árfolyam 16 forinttal, 0,89 százalékkal gyengült, és 1780 forinton zárt. A forgalom 491 millió forint körül alakult, míg a legközelebbi támasz 1757 forintnál látható.
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Az energiapolitikai szakértő szerint a kormány már belátja, hogy az orosz energiafüggés fenntarthatatlan, a technológiai átállás pedig akár "holnap" is elkezdődhetne.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor.
Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek.
A pénzügyőrök egy parkoló autóban és egy nyitott raktárban több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le.
Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel az orosz szankciókról.
Az amerikai importőrök a vámok miatti aggodalmak hatására előrehozták a tavaszi rendeléseiket.
Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon.
A világ két legnagyobb gazdasága egy lépéssel közelebb került a békéhez – még a TikTok sorsáról is megállapodtak.
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Hatalmas feladat előtt áll a Varga Mihály vezette jegybank: veszélyes tendencia rajzolódik ki a világban
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon, megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések, és világpolitikai dillemákkal voltak tele a napok.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
