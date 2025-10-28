Lendület után pihenhet a BUX – új csúcsot döntött a bankóriás

Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.

A BUX index hétfőn 1,09 százalékos emelkedéssel, 105 317 ponton zárt, ami 1134 pontos erősödést jelentett. A vezető papírok közül az OTP emelkedése emelkedett ki, amely új történelmi csúcsot ért el.

Új rekordot döntött az OTP

Az OTP árfolyama áttörte a 30 970 forintos ellenállást, ezzel új történelmi rekordot állított be. A bankpapír hétfőn 370 forinttal, azaz 1,2 százalékkal erősödött, és 31 240 forinton zárt.

A forgalom meghaladta a 20 milliárd forintot, a következő technikai ellenállás 31 865 forintnál található.

A Richter és a Mol is stabil maradt

A Richter részvényei hétfőn 10 forinttal, 0,1 százalékkal drágultak, 10 440 forinton fejezték be a napot. A papírok napon belül jelentős ingadozást mutattak, de a 10 400 forintos támasz felett, ugyanakkor a 10 470-es ellenállás alatt zártak. A forgalom 1,6 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 60 forinttal, 2,18 százalékkal emelkedett, 2816 forinton zárt, forgalma elérte a 2 milliárd forintot. A papír a 30 napos mozgóátlag fölé került, amely 2760 forintnál támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlagnál, 2831 forintnál található.

A Morgan Stanley közben 3440 forintról 3503 forintra emelte a Mol célárfolyamát, „egyensúlyban tartás” ajánlással.

A Magyar Telekom nem tudta áttörni az 1800 forintos ellenállási szintet, hétfőn az árfolyam 16 forinttal, 0,89 százalékkal gyengült, és 1780 forinton zárt. A forgalom 491 millió forint körül alakult, míg a legközelebbi támasz 1757 forintnál látható.