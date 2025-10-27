Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor.
Szárnyal a BUX, az OTP történelmi csúcsot döntött
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1134,18 pontos, 1,09 százalékos emelkedéssel, 105 317,01 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: pozitív hangulat uralkodott a nemzetközi piacokon és a budapesti tőzsdén is, a vezető európai indexek pluszban vannak. Mindez az amerikai-kínai vámmegegyezésnek tudható be, a vitás pontokban sikerült egyezségre jutni.
A BUX teljesítményében is meglátszik ez a kedvező befektetői hangulat, és jelentős forgalmat ért el a tőzsde - tette hozzá. A vezető részvényekről szólva kiemelte, hogy az OTP új történelmi csúcson zárt.
- A Mol 60 forinttal, 2,18 százalékkal 2816 forintra erősödött, 2,0 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 1,2 százalékkal 31 240 forintra, új csúcsra nőtt, forgalmuk 20,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,89 százalékkal 1780 forintra csökkent, forgalma 491,3 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,1 százalékkal 10 440 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9983 ponton zárt hétfőn, ez 41,72 pontos, 0,42 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon.
A világ két legnagyobb gazdasága egy lépéssel közelebb került a békéhez – még a TikTok sorsáról is megállapodtak.
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Hatalmas feladat előtt áll a Varga Mihály vezette jegybank: veszélyes tendencia rajzolódik ki a világban
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon, megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések, és világpolitikai dillemákkal voltak tele a napok.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
