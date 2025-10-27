2025. október 27. hétfő Szabina
Boldog ázsiai nő vidáman vizsgál egy ígéretes részvénygrafikát. Magabiztos tekintete a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalának elégedettségét tükrözi, megtestesítve az okos befektetés és a pénzügyi felhatalmazás szellemét.
Gazdaság

Szárnyal a BUX, az OTP történelmi csúcsot döntött

Pénzcentrum/MTI
2025. október 27. 18:52

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1134,18 pontos, 1,09 százalékos emelkedéssel, 105 317,01 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: pozitív hangulat uralkodott a nemzetközi piacokon és a budapesti tőzsdén is, a vezető európai indexek pluszban vannak. Mindez az amerikai-kínai vámmegegyezésnek tudható be, a vitás pontokban sikerült egyezségre jutni.

A BUX teljesítményében is meglátszik ez a kedvező befektetői hangulat, és jelentős forgalmat ért el a tőzsde - tette hozzá. A vezető részvényekről szólva kiemelte, hogy az OTP új történelmi csúcson zárt.

  • A Mol 60 forinttal, 2,18 százalékkal 2816 forintra erősödött, 2,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 1,2 százalékkal 31 240 forintra, új csúcsra nőtt, forgalmuk 20,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,89 százalékkal 1780 forintra csökkent, forgalma 491,3 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,1 százalékkal 10 440 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9983 ponton zárt hétfőn, ez 41,72 pontos, 0,42 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

