Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Forintcsoda szerda reggel: újra erősödik a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum/MTI
2025. október 22. 08:15

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,37 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 389,53 forintnál. A dollár jegyzése 335,29 forintról 335,23 forintra gyengült, a svájci franké pedig 421,70 forintról 421,57 forintra süllyedt.

Az euró 1,1610 dollárra gyengült a kedd esti 1,1615 dollárról.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
