Gyenge rajtot vehet a BÉT – borús hangulatban indulhat a pénteki tőzsdenap

Csökkenhet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a pénteki nyitást követően - írta előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

Varga Zoltán a nemzetközi hangulat romlása miatt számít gyenge kezdésre a belföldi részvénypiacon, a vezető részvények árfolyamában pedig egyelőre nem lát határozott irányokat.

A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.

Az OTP ára 0,66 százalékkal 30 630 forintra nőtt, pénteken megcélozhatja a 31 000 forintos szintet, de gyengülés esetén visszaeshet 30 000 forint közelébe.

A Mol 0,29 százalékkal 2758 forintra erősödött az előző zárásra, a továbbiakban 2700 és 2780 forint között mozoghat.

A Magyar Telekom 0,55 százalékkal gyengülve 1800 forintra esett csütörtökön, ezt követően 1810 forintig erősödhet, de ha nem tudja tartani az árfolyamát, 1770 forintig csökkenhet.

A Richter 0,49 százalékos eséssel 10 220 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést, erősödés esetén 10 400 forint körül állhat meg.

