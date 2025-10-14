2025. október 14. kedd Helén
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő keres tőzsdei adatok Tablet
Gazdaság

Tőzsdei szinttörés Budapesten: új lendület jön vagy vihar előtti csend?

Pénzcentrum
2025. október 14. 09:22

Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője. A BUX index hétfőn 616 ponttal, azaz 0,6%-kal erősödött, és 102 607 ponton zárt, ezzel továbbra is a lélektani 100 ezres szint felett tartja magát.

A vezető papírok közül az OTP ismét reflektorfénybe került: az árfolyam áttörte a 30 000 forintos ellenállást, amely komoly technikai szintnek számított. A következő célzóna 30 970 forintnál rajzolódik ki. A bankpapír 1,83%-os emelkedéssel 30 100 forinton zárt, közel 9 milliárdos forgalommal, ami erős befektetői érdeklődésre utal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Richter viszont visszacsúszott a 10 470 forintos ellenállási zóna alá; innen próbálhat újra erősödni. A 200 napos mozgóátlag 10 401 forintnál húzódik, ez lehet a következő komoly támasz. A gyógyszergyártó részvénye 1,6%-kal gyengült, 10 430 forinton zárt.

A Mol árfolyama elmozdult a 2764 forintos szintről, és most a 30 napos mozgóátlagot teszteli 2796 forintnál, ami rövid távon kulcsfontosságú ellenállás. A papír 0,87%-kal drágult hétfőn.

A Magyar Telekom továbbra is 1800 forint alatt mozog, az első komoly támasz 1766 forintnál látható. Az árfolyam 1794 forinton fejezte be a napot, mérsékelt, 444 milliós forgalom mellett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:44
09:38
09:30
09:22
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 13. 16:59
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 13. 16:59
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa 4. születésnapja előtt
Ezekben a napokban lesz 4 éve, hogy Palik László társaival elindította a Palikék Világa című YouTube...
Bankmonitor  |  2025. október 13. 09:58
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során h...
Holdblog  |  2025. október 13. 08:16
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, min...
Összkép  |  2025. október 12. 02:19
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás tém...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
2025. október 14.
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
3
1 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
4
6 napja
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 10:04
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 09:09
Botrány a Péterfy kórházban: pénzt szedtek a betegektől, aki megtagadta, repült az osztályról
Agrárszektor  |  2025. október 14. 08:59
Kifakadtak a spanyol termelők: elutasítják az EU-Marokkó megállapodást