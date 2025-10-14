Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak.
Tőzsdei szinttörés Budapesten: új lendület jön vagy vihar előtti csend?
Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője. A BUX index hétfőn 616 ponttal, azaz 0,6%-kal erősödött, és 102 607 ponton zárt, ezzel továbbra is a lélektani 100 ezres szint felett tartja magát.
A vezető papírok közül az OTP ismét reflektorfénybe került: az árfolyam áttörte a 30 000 forintos ellenállást, amely komoly technikai szintnek számított. A következő célzóna 30 970 forintnál rajzolódik ki. A bankpapír 1,83%-os emelkedéssel 30 100 forinton zárt, közel 9 milliárdos forgalommal, ami erős befektetői érdeklődésre utal.
A Richter viszont visszacsúszott a 10 470 forintos ellenállási zóna alá; innen próbálhat újra erősödni. A 200 napos mozgóátlag 10 401 forintnál húzódik, ez lehet a következő komoly támasz. A gyógyszergyártó részvénye 1,6%-kal gyengült, 10 430 forinton zárt.
A Mol árfolyama elmozdult a 2764 forintos szintről, és most a 30 napos mozgóátlagot teszteli 2796 forintnál, ami rövid távon kulcsfontosságú ellenállás. A papír 0,87%-kal drágult hétfőn.
A Magyar Telekom továbbra is 1800 forint alatt mozog, az első komoly támasz 1766 forintnál látható. Az árfolyam 1794 forinton fejezte be a napot, mérsékelt, 444 milliós forgalom mellett.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Gazdasági helyzetkép Magyarországon – beszámoló a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról.
Egyre kevesebben házasodnak, sokan akkor döntenek a válás mellett, amikor a gyerekeik már kirepültek otthonról.
A forgalom meghaladta a 14 milliárd forintot, a vezető papírok vegyes teljesítményt mutattak.
Megszólalt Gyárfás Tamás ügyvédje, új fejlemény a Fenyő-ügyben: ez tisztázhatja a volt úszóelnököt a vádak alól?
Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében.
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.