Tőzsdei szinttörés Budapesten: új lendület jön vagy vihar előtti csend?

Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője. A BUX index hétfőn 616 ponttal, azaz 0,6%-kal erősödött, és 102 607 ponton zárt, ezzel továbbra is a lélektani 100 ezres szint felett tartja magát.

A vezető papírok közül az OTP ismét reflektorfénybe került: az árfolyam áttörte a 30 000 forintos ellenállást, amely komoly technikai szintnek számított. A következő célzóna 30 970 forintnál rajzolódik ki. A bankpapír 1,83%-os emelkedéssel 30 100 forinton zárt, közel 9 milliárdos forgalommal, ami erős befektetői érdeklődésre utal.

A Richter viszont visszacsúszott a 10 470 forintos ellenállási zóna alá; innen próbálhat újra erősödni. A 200 napos mozgóátlag 10 401 forintnál húzódik, ez lehet a következő komoly támasz. A gyógyszergyártó részvénye 1,6%-kal gyengült, 10 430 forinton zárt.

A Mol árfolyama elmozdult a 2764 forintos szintről, és most a 30 napos mozgóátlagot teszteli 2796 forintnál, ami rövid távon kulcsfontosságú ellenállás. A papír 0,87%-kal drágult hétfőn.

A Magyar Telekom továbbra is 1800 forint alatt mozog, az első komoly támasz 1766 forintnál látható. Az árfolyam 1794 forinton fejezte be a napot, mérsékelt, 444 milliós forgalom mellett.

