stacks of bright new shiny silver coins placed on scales. 3d render
Nemcsak az arany döntögeti a történelmi csúcsokat: ez a befektetés is brutálisan kilőtt

Pénzcentrum
2025. október 9. 17:01

Az ezüst ára új történelmi csúcsra emelkedett, megdöntve az 1980-as rekordot. A meredek áremelkedés mögött több tényező is áll, köztük a növekvő politikai és gazdasági bizonytalanság, valamint a várható amerikai kamatcsökkentések. Az árfolyamok aktuális helyzete árfolyam oldalunkon is követhető.

A tegnapi kereskedés végén az ezüst ára történelmi magasságokba emelkedett, felülmúlva az 1980-ban felállított korábbi rekordot. Az árfolyam meredek emelkedése több tényezőnek köszönhető.

Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják. Emellett az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve várható kamatcsökkentései is pozitívan hatnak a nemesfém árfolyamára.

A piaci elemzők szerint 2025-ben már ötödik egymást követő évben lesz globális kínálathiány az ezüst piacán, ami további áremelkedési potenciált jelent a befektetők számára.

