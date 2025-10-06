2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
10 °C Budapest
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Kicsit visszaesett a forint estére: így zárt a magyar deviza

MTI
2025. október 6. 18:44

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,02 forintról 388,84 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,79 forint és 389,48 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,95 forintról 417,60 forintra ment fel, míg a dolláré 331,10 forintról 332,15 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1721 dollárról 1,1707 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
