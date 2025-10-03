2025. október 3. péntek Helga
Kép a K&H bank szegedi fiókjának feliratáról. A K&H Bank, azaz Kereskedelmi es Hitelbank Magyarország egyik legnagyobb bankja, amely a belga KBC Bankhoz tartozik. Magyarországon az egyik legfontosabb pénzintézet mind a lakossági, mind
Gazdaság

Óriási leállás jön a K&H-nál: 26 órán keresztül több szolgáltatás is használhatatlan lesz

Pénzcentrum
2025. október 3. 17:02

Október 3-án 18 órától október 4-én 20 óráig a K&H Bank tervezett karbantartás miatt szünetelteti elektronikus szolgáltatásait. A leállás az internetbankot, mobilbankot, ATM készpénzbefizetést és az azonnali átutalásokat is érinti, így az ügyfeleknek előre érdemes ellenőrizniük fizetéseiket és biztosítani a megfelelő fedezetet, olvasható a bank honlapján.

A K&H Bank pénteki közleménye szerint október 3-án 18 órától október 4-én 20 óráig tervezett informatikai karbantartás miatt több szolgáltatás szünetel az elektronikus csatornákon. Az internetbank, mobilbank, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás elérhetősége korlátozott lesz. Az azonnali átutalások indítása, illetve a fizetési kérelem fogadása is szünetel, a bejövő azonnali átutalásokat a bank visszautasítja, így azokat a karbantartást követően újra kell benyújtani.

A pénzintézet felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a betéti és hitelkártyák a bankszünnapok alatt a 18 órakor érvényes egyenleg erejéig használhatók. A kártyalimitek módosítására és az egyenlegfeltöltésre a leállás alatt nem lesz lehetőség, így az előre tervezett fizetéseket érdemes a bankszünnapot megelőző munkanapon rendezni.

Az online bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetéseknél előfordulhatnak fennakadások, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS-üzenetek is késhetnek vagy nem érkeznek meg a tervezett időben. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős vagy rendszeres megbízásokat a K&H automatikusan az első következő munkanapon teljesíti.

A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy ellenőrizzék a bankszámlájukon rendelkezésre álló fedezetet, és a határidős fizetéseket, csoportos beszedéseket a szüneteltetést megelőzően rendezzék, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket.
