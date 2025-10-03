A Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát.
Óriási leállás jön a K&H-nál: 26 órán keresztül több szolgáltatás is használhatatlan lesz
Október 3-án 18 órától október 4-én 20 óráig a K&H Bank tervezett karbantartás miatt szünetelteti elektronikus szolgáltatásait. A leállás az internetbankot, mobilbankot, ATM készpénzbefizetést és az azonnali átutalásokat is érinti, így az ügyfeleknek előre érdemes ellenőrizniük fizetéseiket és biztosítani a megfelelő fedezetet, olvasható a bank honlapján.
A K&H Bank pénteki közleménye szerint október 3-án 18 órától október 4-én 20 óráig tervezett informatikai karbantartás miatt több szolgáltatás szünetel az elektronikus csatornákon. Az internetbank, mobilbank, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás elérhetősége korlátozott lesz. Az azonnali átutalások indítása, illetve a fizetési kérelem fogadása is szünetel, a bejövő azonnali átutalásokat a bank visszautasítja, így azokat a karbantartást követően újra kell benyújtani.
A pénzintézet felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a betéti és hitelkártyák a bankszünnapok alatt a 18 órakor érvényes egyenleg erejéig használhatók. A kártyalimitek módosítására és az egyenlegfeltöltésre a leállás alatt nem lesz lehetőség, így az előre tervezett fizetéseket érdemes a bankszünnapot megelőző munkanapon rendezni.
Az online bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetéseknél előfordulhatnak fennakadások, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS-üzenetek is késhetnek vagy nem érkeznek meg a tervezett időben. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős vagy rendszeres megbízásokat a K&H automatikusan az első következő munkanapon teljesíti.
A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy ellenőrizzék a bankszámlájukon rendelkezésre álló fedezetet, és a határidős fizetéseket, csoportos beszedéseket a szüneteltetést megelőzően rendezzék, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
Elon Musk történelmet írt: ő lett az első ember, akinek vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
