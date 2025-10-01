2025. október 1. szerda Malvin
Budapest
Washington, DC, USA - 2025. augusztus 26: Fehér Ház, az Amerikai Egyesült Államok elnökének rezidenciája.
Világ

Mi történik Amerikában? Leállt és megbénult a kormányzat, ennek nagyon csúnya vége lehet

Pénzcentrum
2025. október 1. 08:28

Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet. A patthelyzet politikai csatározásokat váltott ki, miközben a Fehér Ház tömeges elbocsátásokat fontolgat.

Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzata magyar idő szerint szerda reggel 6 órakor felfüggesztette működését, mivel a szenátus nem szavazta meg a költségvetési javaslatot. A CNN beszámolója szerint 1981 óta ez a 15. kormányzati leállás, legutóbb 2018-ban történt hasonló eset. Bár az ilyen helyzetek általában néhány nap alatt rendeződnek, a legutóbbi krízis 35 napig tartott.

A kormányzati szervek weboldalain politikai üzenetek jelentek meg. A Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium honlapján először azt közölték, hogy "A radikális baloldal a kongresszusban leállította a kormányzat működését", majd később hozzátették, hogy a baloldal 1500 milliárdos követelése "hatalmas szenvedést fog okozni az amerikai népnek, a Trump-kormány viszont az amerikai nép érdekében szeretné fenntartani a kormány működését".

A krízis hátterében az áll, hogy a 2025. szeptember 30-án lejárt éves szövetségi költségvetés után a Szenátus nem tudott megállapodni a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó tervről. Donald Trump a demokratákat hibáztatja a helyzetért, hiszen a republikánusoknak legalább hét demokrata szenátor támogatására lett volna szükségük a törvényjavaslat elfogadásához. Ezzel szemben a demokraták a republikánusokat teszik felelőssé. Mindkét oldal abban reménykedik, hogy a választók a másik pártot okolják majd a kialakult helyzetért.

A 2026-os félidős választások előtt a kongresszusi képviselők között az egészségügy finanszírozása jelenti az egyik fő vitapontot. A republikánusok ezt a területet külön kívánják kezelni a központi költségvetéstől.

A leállás ellenére az alapvető szolgáltatások – köztük a határvédelem, a kórházi ellátás, a rendészeti feladatok és a légiforgalmi irányítás – továbbra is működnek. Számos szövetségi alkalmazott azonban fizetés nélkül maradhat. A Szenátus a tervek szerint holnap ismét szavazni fog a republikánus költségvetési javaslatról, amíg elegendő demokrata képviselő nem támogatja a kormány újraindítását.

Amerikai sajtóértesülések szerint a Fehér Ház a kormányzati leállást tömeges elbocsátásokra kívánja felhasználni. Az intézkedések elsősorban azokat a pozíciókat érintenék, amelyek nem illeszkednek a Trump-adminisztráció programjába, és a kirúgások véglegesek lennének. "Sok embert rúghatunk ki" – nyilatkozta Trump kedden újságíróknak.
Címlapkép: Getty Images
