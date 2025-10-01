Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha...
Mi történik Amerikában? Leállt és megbénult a kormányzat, ennek nagyon csúnya vége lehet
Szerda reggel leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta elfogadni a 2026-os költségvetési tervezetet. A patthelyzet politikai csatározásokat váltott ki, miközben a Fehér Ház tömeges elbocsátásokat fontolgat.
Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzata magyar idő szerint szerda reggel 6 órakor felfüggesztette működését, mivel a szenátus nem szavazta meg a költségvetési javaslatot. A CNN beszámolója szerint 1981 óta ez a 15. kormányzati leállás, legutóbb 2018-ban történt hasonló eset. Bár az ilyen helyzetek általában néhány nap alatt rendeződnek, a legutóbbi krízis 35 napig tartott.
A kormányzati szervek weboldalain politikai üzenetek jelentek meg. A Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium honlapján először azt közölték, hogy "A radikális baloldal a kongresszusban leállította a kormányzat működését", majd később hozzátették, hogy a baloldal 1500 milliárdos követelése "hatalmas szenvedést fog okozni az amerikai népnek, a Trump-kormány viszont az amerikai nép érdekében szeretné fenntartani a kormány működését".
A krízis hátterében az áll, hogy a 2025. szeptember 30-án lejárt éves szövetségi költségvetés után a Szenátus nem tudott megállapodni a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó tervről. Donald Trump a demokratákat hibáztatja a helyzetért, hiszen a republikánusoknak legalább hét demokrata szenátor támogatására lett volna szükségük a törvényjavaslat elfogadásához. Ezzel szemben a demokraták a republikánusokat teszik felelőssé. Mindkét oldal abban reménykedik, hogy a választók a másik pártot okolják majd a kialakult helyzetért.
A 2026-os félidős választások előtt a kongresszusi képviselők között az egészségügy finanszírozása jelenti az egyik fő vitapontot. A republikánusok ezt a területet külön kívánják kezelni a központi költségvetéstől.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A leállás ellenére az alapvető szolgáltatások – köztük a határvédelem, a kórházi ellátás, a rendészeti feladatok és a légiforgalmi irányítás – továbbra is működnek. Számos szövetségi alkalmazott azonban fizetés nélkül maradhat. A Szenátus a tervek szerint holnap ismét szavazni fog a republikánus költségvetési javaslatról, amíg elegendő demokrata képviselő nem támogatja a kormány újraindítását.
Amerikai sajtóértesülések szerint a Fehér Ház a kormányzati leállást tömeges elbocsátásokra kívánja felhasználni. Az intézkedések elsősorban azokat a pozíciókat érintenék, amelyek nem illeszkednek a Trump-adminisztráció programjába, és a kirúgások véglegesek lennének. "Sok embert rúghatunk ki" – nyilatkozta Trump kedden újságíróknak.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
A Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken.
A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
Új kasszarendszert vezetett be az osztrák Aldi, a Hofer. Ám ez egyáltalán nem tetszik mindenkinek.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.