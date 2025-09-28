2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
100 dolláros bankjegyek kötegei véletlenszerűen elszórtan. Több milliárd dollár értékű pénz a földön szétszórva és felülről renderelve. Egy tengernyi pénz és nagyszerű háttér.
HRCENTRUM

Brutális kormányzati leállás fenyeget: egyre nagyobb a baj

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 20:03

Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul az egészségügy és oktatás területén, amit a Trump-adminisztráció visszatart.

A Protect Democracy nevű jogi fókuszú szervezet által azonosított potenciális "hátsó ajtós költségvetési vágások" jól példázzák, ahogy a Fehér Ház félreteszi a Kongresszus által elért megállapodásokat, miközben az amerikai alkotmány szerint a költségvetési hatáskör a törvényhozást illeti meg  - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a megközelítés hozzájárult a törvényhozókkal szembeni bizalmatlanság mélyüléséhez, ami megakadályozta a megegyezést a szerdán kezdődő új költségvetési év kormányzati finanszírozásáról.

A Protect Democracy elemzése szerint a Kongresszus által idén jóváhagyott, szenvedélybetegségek kezelésére szánt források több mint 62%-át – körülbelül 2,6 milliárd dollárt – még nem utalták ki a támogatottaknak. Emellett a felsőoktatási támogatási programokra jóváhagyott 2,59 milliárd dollár 82%-a sem jutott még el a közösségi főiskolákhoz, nonprofit szervezetekhez és iskolákhoz.

Kapcsolódó cikkeink:

Ha ezeket a forrásokat nem kötik le a költségvetési év végéig (keddig), a pénz ötéves jogi bizonytalanságba kerül, mielőtt törölnék és visszajuttatnák a szövetségi kincstárba.

"Ez nem megfelelő módja a kormányzásnak, ahol legjobb esetben is milliárdnyi adófizetői dollár kerül sietve kiosztásra, legrosszabb esetben pedig a Trump-adminisztráció jogellenesen tart vissza további finanszírozást" – nyilatkozta Tammy Baldwin wisconsini szenátor, az egészségügyi és oktatási finanszírozást felügyelő demokraták vezetője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Fehér Ház Költségvetési Hivatalának szóvivője szerint egyes esetekben a források nem járnak le, ahogy ez néhány külügyminisztériumi program esetében is fennáll, de nem nyilatkozott arról, hogy a Trump-adminisztráció szándékozik-e elkölteni ezeket a forrásokat.

A Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta többször is megkérdőjelezte a Kongresszus finanszírozási hatáskörét a kiadások befagyasztásával, és azzal érvelt, hogy a végrehajtó hatalomnak nagyobb jogköre van a források visszatartására a költségvetési év végén.

A Protect Democracy jogásza, Cerin Lindgrensavage szerint az adminisztráció év végi stratégiája "elrejti azokat a kiadásokat, amelyekről nem akarnak vitázni, mert tudják, hogy elveszíthetnék a vitát".
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #kormány #oktatás #támogatás #egészségügy #költségvetés #finanszírozás #donald trump #politika #amerikai egyesült államok #kongresszus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:03
19:32
19:01
18:32
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.09.24 19:00
Párkeresés szakítás után
Egy szakítás után gyakran megfogalmazódik az ember fejében, hogy most egy ideig biztos nem akar senk...
hrdoktor  |  2025.09.23 10:54
Szemvédő étrendi tanácsok
Szemvédő étrend követésével sokat tehetünk a látóélességünk megőrzése és a szembetegség kialakulásán...
vezetoi-coaching  |  2025.09.20 12:02
"Ha bárki kifejleszti, mindenki meghal..."
Ez a cime egy szeptember 15-én megjelent könyvnek, megvettem Audible kiadásban, és tegnap ki is olva...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
2025. szeptember 28.
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
2025. szeptember 28.
Itt a végső rezsicsökkentés: egyre többen kérik a szolgáltatónál!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 28. vasárnap
Vencel
39. hét
Szeptember 28.
A siketek világnapja
Szeptember 28.
Tengerészeti világnap
Szeptember 28.
A fehér kendő napja
Szeptember 28.
A szív világnapja
Szeptember 28.
A Szentírás vasárnapja
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
2
1 hónapja
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
3
2 hónapja
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
4
4 hete
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
5
1 hónapja
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 17:55
Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 16:35
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 19:31
Megvan, mikor jön az újabb lehűlés: itt a friss előrejelzés, mutatjuk