Brutális kormányzati leállás fenyeget: egyre nagyobb a baj

Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul az egészségügy és oktatás területén, amit a Trump-adminisztráció visszatart.

A Protect Democracy nevű jogi fókuszú szervezet által azonosított potenciális "hátsó ajtós költségvetési vágások" jól példázzák, ahogy a Fehér Ház félreteszi a Kongresszus által elért megállapodásokat, miközben az amerikai alkotmány szerint a költségvetési hatáskör a törvényhozást illeti meg - írja a Reuters.

Ez a megközelítés hozzájárult a törvényhozókkal szembeni bizalmatlanság mélyüléséhez, ami megakadályozta a megegyezést a szerdán kezdődő új költségvetési év kormányzati finanszírozásáról.

A Protect Democracy elemzése szerint a Kongresszus által idén jóváhagyott, szenvedélybetegségek kezelésére szánt források több mint 62%-át – körülbelül 2,6 milliárd dollárt – még nem utalták ki a támogatottaknak. Emellett a felsőoktatási támogatási programokra jóváhagyott 2,59 milliárd dollár 82%-a sem jutott még el a közösségi főiskolákhoz, nonprofit szervezetekhez és iskolákhoz.

Ha ezeket a forrásokat nem kötik le a költségvetési év végéig (keddig), a pénz ötéves jogi bizonytalanságba kerül, mielőtt törölnék és visszajuttatnák a szövetségi kincstárba.

"Ez nem megfelelő módja a kormányzásnak, ahol legjobb esetben is milliárdnyi adófizetői dollár kerül sietve kiosztásra, legrosszabb esetben pedig a Trump-adminisztráció jogellenesen tart vissza további finanszírozást" – nyilatkozta Tammy Baldwin wisconsini szenátor, az egészségügyi és oktatási finanszírozást felügyelő demokraták vezetője.

A Fehér Ház Költségvetési Hivatalának szóvivője szerint egyes esetekben a források nem járnak le, ahogy ez néhány külügyminisztériumi program esetében is fennáll, de nem nyilatkozott arról, hogy a Trump-adminisztráció szándékozik-e elkölteni ezeket a forrásokat.

A Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta többször is megkérdőjelezte a Kongresszus finanszírozási hatáskörét a kiadások befagyasztásával, és azzal érvelt, hogy a végrehajtó hatalomnak nagyobb jogköre van a források visszatartására a költségvetési év végén.

A Protect Democracy jogásza, Cerin Lindgrensavage szerint az adminisztráció év végi stratégiája "elrejti azokat a kiadásokat, amelyekről nem akarnak vitázni, mert tudják, hogy elveszíthetnék a vitát".