Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Brutális kormányzati leállás fenyeget: egyre nagyobb a baj
Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul az egészségügy és oktatás területén, amit a Trump-adminisztráció visszatart.
A Protect Democracy nevű jogi fókuszú szervezet által azonosított potenciális "hátsó ajtós költségvetési vágások" jól példázzák, ahogy a Fehér Ház félreteszi a Kongresszus által elért megállapodásokat, miközben az amerikai alkotmány szerint a költségvetési hatáskör a törvényhozást illeti meg - írja a Reuters.
Ez a megközelítés hozzájárult a törvényhozókkal szembeni bizalmatlanság mélyüléséhez, ami megakadályozta a megegyezést a szerdán kezdődő új költségvetési év kormányzati finanszírozásáról.
A Protect Democracy elemzése szerint a Kongresszus által idén jóváhagyott, szenvedélybetegségek kezelésére szánt források több mint 62%-át – körülbelül 2,6 milliárd dollárt – még nem utalták ki a támogatottaknak. Emellett a felsőoktatási támogatási programokra jóváhagyott 2,59 milliárd dollár 82%-a sem jutott még el a közösségi főiskolákhoz, nonprofit szervezetekhez és iskolákhoz.
Ha ezeket a forrásokat nem kötik le a költségvetési év végéig (keddig), a pénz ötéves jogi bizonytalanságba kerül, mielőtt törölnék és visszajuttatnák a szövetségi kincstárba.
"Ez nem megfelelő módja a kormányzásnak, ahol legjobb esetben is milliárdnyi adófizetői dollár kerül sietve kiosztásra, legrosszabb esetben pedig a Trump-adminisztráció jogellenesen tart vissza további finanszírozást" – nyilatkozta Tammy Baldwin wisconsini szenátor, az egészségügyi és oktatási finanszírozást felügyelő demokraták vezetője.
A Fehér Ház Költségvetési Hivatalának szóvivője szerint egyes esetekben a források nem járnak le, ahogy ez néhány külügyminisztériumi program esetében is fennáll, de nem nyilatkozott arról, hogy a Trump-adminisztráció szándékozik-e elkölteni ezeket a forrásokat.
A Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta többször is megkérdőjelezte a Kongresszus finanszírozási hatáskörét a kiadások befagyasztásával, és azzal érvelt, hogy a végrehajtó hatalomnak nagyobb jogköre van a források visszatartására a költségvetési év végén.
A Protect Democracy jogásza, Cerin Lindgrensavage szerint az adminisztráció év végi stratégiája "elrejti azokat a kiadásokat, amelyekről nem akarnak vitázni, mert tudják, hogy elveszíthetnék a vitát".
Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában.
Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában.
A bértranszparencia nem azt jelenti, hogy bárki szabadon böngészheti a kollégája fizetését Szakértő mutatja be, mit jelent a bérek átláthatósága a gyakorlatban
Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza.
NAV első házasok kedvezménye 2025: így történik az első házasok kedvezménye igénylése. Tudd meg, mennyi az első házasok adókedvezménye, milyen nyilatkozat kell hozzá!
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot...
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Megérkeztek az iPhone 17 hivatalos magyarországi árai, miközben a KSH a legfrissebb, júliusi kereseti adatokat is közzétette, nézzük hogy vehetünk-e új modellt magunknak.
A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.
A „Monday blues”-ként emlegetett jelenség csendben szedi áldozatait: hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma, friss kutatások pedig erre most rátettek egy lapáttal.
Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.
A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
A gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget, legyen szó gyógyszerészekről vagy gépkezelőkről.
Ennek a hibrid munkavégzésnek komoly veszélyei is vannak, esetleges munkahelyi baleset során például komplikáltabb lehet a megítélés.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
