Ezzel vastagon bevásárolja magát a gaming iparba Szaúd-Arábia: megvették a játékgyártó gigacéget

Az Electronic Arts (EA) játékfejlesztő vállalatot 55 milliárd dollárért (41 milliárd fontért) vásárolja fel egy befektetői konzorcium, amelynek tagja a szaúdi állami befektetési alap (PIF), a Silver Lake és Jared Kushner Affinity Partners cége - írta a BBC. A felvásárlás a történelem legnagyobb tőkeáttételes kivásárlásának számít, ahol a vételár jelentős részét hitelfelvétellel finanszírozzák.
Az ügylet eredményeként az EA kivonul a tőzsdéről, részvényeit 210 dolláros áron vásárolják meg, ami 25%-os prémiumot jelent a piaci értékéhez képest. Ez a játékipar történetének második legnagyobb értékű felvásárlása a Microsoft 69 milliárd dolláros Activision Blizzard ügylete után. A konzorcium tagjai körülbelül 36 milliárd dollárt biztosítanak, a fennmaradó összeget hitelből fedezik.
Andrew Wilson, az EA vezérigazgatója a pozíciójában marad, és az ügyletet a vállalat munkájának "erőteljes elismeréseként" értékelte. Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
Iparági szakértők aggodalmakat fogalmaztak meg a tranzakcióval kapcsolatban, különösen a mintegy 20 milliárd dolláros adósság miatt, amelyet törleszteni kell. Ez befolyásolhatja az EA képességét új játékokba való befektetésre, és további leépítésekhez vezethet a cégnél.
A több mint 40 éves múltra visszatekintő EA a játékipar meghatározó szereplője. Labdarúgó játékai (most EA FC) 1993 óta 325 millió példányban keltek el, a The Sims több mint 200 millió, a Need For Speed pedig több mint 150 millió példányban fogyott.
Szaúd-Arábia ezzel jelentősen növeli jelenlétét a játékiparban. Az ország befektetési alapja korábban már 3,5 milliárd dollárért megvásárolta a Niantic játékrészlegét (Pokémon Go), és 4,9 milliárd dollárért a Scopely Inc-et (Monopoly Go). A PIF emellett részesedéssel rendelkezik a Nintendo és a Take-Two Interactive vállalatokban is.
