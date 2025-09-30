2025. szeptember 30. kedd Jeromos
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Al-Ula, Al Madinah, Szaúd-Arábia, Közel-Kelet
Gazdaság

Ezzel vastagon bevásárolja magát a gaming iparba Szaúd-Arábia: megvették a játékgyártó gigacéget

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 16:17

Az Electronic Arts (EA) játékfejlesztő vállalatot 55 milliárd dollárért (41 milliárd fontért) vásárolja fel egy befektetői konzorcium, amelynek tagja a szaúdi állami befektetési alap (PIF), a Silver Lake és Jared Kushner Affinity Partners cége - írta a BBC. A felvásárlás a történelem legnagyobb tőkeáttételes kivásárlásának számít, ahol a vételár jelentős részét hitelfelvétellel finanszírozzák.

Az ügylet eredményeként az EA kivonul a tőzsdéről, részvényeit 210 dolláros áron vásárolják meg, ami 25%-os prémiumot jelent a piaci értékéhez képest. Ez a játékipar történetének második legnagyobb értékű felvásárlása a Microsoft 69 milliárd dolláros Activision Blizzard ügylete után. A konzorcium tagjai körülbelül 36 milliárd dollárt biztosítanak, a fennmaradó összeget hitelből fedezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Andrew Wilson, az EA vezérigazgatója a pozíciójában marad, és az ügyletet a vállalat munkájának "erőteljes elismeréseként" értékelte. Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect. 

Iparági szakértők aggodalmakat fogalmaztak meg a tranzakcióval kapcsolatban, különösen a mintegy 20 milliárd dolláros adósság miatt, amelyet törleszteni kell. Ez befolyásolhatja az EA képességét új játékokba való befektetésre, és további leépítésekhez vezethet a cégnél.

A több mint 40 éves múltra visszatekintő EA a játékipar meghatározó szereplője. Labdarúgó játékai (most EA FC) 1993 óta 325 millió példányban keltek el, a The Sims több mint 200 millió, a Need For Speed pedig több mint 150 millió példányban fogyott.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szaúd-Arábia ezzel jelentősen növeli jelenlétét a játékiparban. Az ország befektetési alapja korábban már 3,5 milliárd dollárért megvásárolta a Niantic játékrészlegét (Pokémon Go), és 4,9 milliárd dollárért a Scopely Inc-et (Monopoly Go). A PIF emellett részesedéssel rendelkezik a Nintendo és a Take-Two Interactive vállalatokban is.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #gazdaság #tőzsde #dollár #felvásárlás #világ #videójáték #vezérigazgató #szaúd-arábia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:39
16:34
16:17
16:05
15:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 29. 17:08
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 30. 15:44
ATV: Nem az Orbán-ügy miatt bocsátottuk el két online szerkesztőnket a múlt héten
A csatorna múlt héten hétfőn még maga közölte, hogy lesz következménye annak, hogy már reggel 9 körü...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 29. 16:57
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérh...
iO Charts  |  2025. szeptember 29. 11:01
A Lululemon részvény elemzése (LULU) - A jóganadrág ereje
Az Lululemon részvény (LULU) alapadatai, áttekintés A Lululemon Athletica Inc. (LULU) – tovább...
Holdblog  |  2025. szeptember 29. 08:30
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tart...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
2
2 napja
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
3
5 napja
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
5 napja
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
5
2 hete
Ennyit visz haza egy átlagos magyar dolgozó most – te keresel ennyit?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 16:05
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 14:34
Így spórolj vagyonokat a fűtésen 2025-ben: íme 10 legális trükk, ami bárkinél garantáltan működik
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 15:27
Súlyos a helyzet: egyre terjed a húsevő parazita, nem lehet megfékezni