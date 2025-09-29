Rengeteg magyar elköveti ezt a hibát: olyan bírságot kapnak, amiről álmodni sem mertek

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik – hangzott el a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda és a Vállalati Jogtanácsosok Európai Egyesülete (ACCE) közös konferenciáján. A magyar és az uniós versenyhatóság fókuszában a mesterséges intelligencia és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok mellett az egyoldalú nyilvános közlésekkel megvalósított versenyjogsértések, illetve a bértranszparenciával és HR kérdésekkel kapcsolatos versenyjogi kockázatok lehetnek.

Az elmúlt év jelentősebb versenyjogi fejleményeit Dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának elnöke foglalta össze. A GVH ágazati vizsgálatot folytatott, hogy felmérje, mennyire adottak a magyar nyelvű működés esélyei a generatív mesterséges intelligencia (MI) területén.

Az egyik legnagyobb generatív chatbot, a ChatGPT például magyar nyelven csak a Wikipédia magyar részéből kapott képzést – ez 128 millió szócikket jelent, míg a Wikipédia angol nyelvű szövegében 80 milliárd szócikk található. Így magyar nyelvű kommunikáció esetén más mélységű és kidolgozottságú válaszok születnek, hiszen az alkalmazás csak annyira lehet pontos és helyes, amennyire azt használják és amennyi alapanyagból tud dolgozni. Így nemcsak a magyar, de más kis nyelvek esetében is kulcskérdés, hogy a digitális kor hogyan befolyásolja fennmaradásukat.

Ebből a szempontból hasznos hatással járt a Microsoft elleni versenyhivatali eljárás – ebben a hatóság azt vizsgálta, hogy megfelelő szakmai gondossággal tájékoztatta-e a Microsoft a felhasználókat a Bing keresőmotor pontosságával kapcsolatban, amikor az MI asszisztensét, a Copilotot integrálta a keresőbe. Az eljárás eredményeképpen a Microsoft vállalta, hogy saját forrásból létrehoz egy legalább 10 milliárd magyar szót tartalmazó adatbázist, amelyet ingyenesen, nyílt forráskóddal bárkinek a rendelkezésére bocsátja, aki generatív MI alkalmazást fejleszt. „A Microsoft-ügyben hozott döntés jó példa arra, hogy a GVH versenyjogi eszközökkel tudja segíteni a magyar nyelv érvényesülését a mesterséges intelligencia korában is” – emelte ki Dr. Tóth András.

Milyen témák lesznek 2026-ban a versenyhatóságok fókuszában?

A vállalkozások nemcsak a GVH vizsgálataira számíthatnak, de arra is, hogy az Európai Bizottság akár tisztán tagállami kartellügyben is saját vizsgálatokat folytathat. A testület horizontális – azaz az ellátási lánc ugyanazon szintjéről származó résztvevők közötti – kartellekre vonatkozó 2023-as iránymutatása kimondja, hogy bizonyos esetekben az egyoldalú nyilvános közlés is lehet versenykorlátozó. Így például a vállalatok pénzügyi eredményeit bemutató úgynevezett earning callok alatt a jövőbeni vállalati stratégiára, árazásra vonatkozó megosztott információk vezethetnek összejátszáshoz.

A Bizottság több százezer earning call szövegének mennyiségi és minőségi elemzésével létrehozott egy adatbázist az olyan szókapcsolatokból, amelyek jelzést küldhetnek a vállalati stratégiáról, így tartalmazhatnak összejátszásra vonatkozó információkat, a versenytársak magatartásához igazodást. Ilyen szókapcsolatok

gyakori előfordulása alapján a Bizottság már indított – többek közt a gumiabroncs-piac szereplőivel szemben –eljárást, de az adatbázis és a módszer más iparágakban és más nemzeti piacokon is felhasználható lehet. Az egyoldalú nyilvános közlésekkel megvalósított versenyjogsértések más típusai is a versenyhatóságok fókuszában állnak, így többek közt az egyoldalú árközzétételek is felkelthetik a hatóságok érdeklődését.