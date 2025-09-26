2025. szeptember 26. péntek Jusztina
12 °C Budapest
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Jó hír a magyaroknak: erősödött a forint

MTI
2025. szeptember 26. 18:39

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,83 forintról 390,90 forintra csökkent 18 órakor, napközben 390,80 forint és 392,42 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,82 forintról 418,72 forintra csökkent, míg a dolláré 335,50 forintról 334,36 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1681 dollárról 1,1691 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
