Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
Szárnyal a dollár, a forint bajban – estére is csúszott lefelé
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Az euró reggel 391,49 forinton állt, estére 391,96 forintra erősödött a közös valuta, a nap folyamán 390,51 és 392,07 forint között mozgott.
- A svájci frank árfolyama 419,10 forintról 419,49 forintra emelkedett.
- Az amerikai dollár a reggeli 333,07 forintról 335,80 forintra drágult.
- Az euró–dollár keresztárfolyam is változott: a reggeli 1,1747 dollárról estére 1,1672 dollárra gyengült az euró.
A piaci elemzők szerint a forint teljesítménye továbbra is erősen függ a nemzetközi befektetői hangulattól, valamint a jegybank várható lépéseitől.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Alulteljesített a BUX európai összevetésben: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenésse zárt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén.
Trump elzárná az orosz gázcsapot Magyarországon: keményen válaszolt az USA elnökének Szijjártó Péter
Donald Trump szeretné meggyőzni Magyarországot az orosz gázvásárlás leállításáról. Szijjártó Péter úgy reagált: földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Majdnem egy forinttal ér kevesebbet a magyar deviza az euróhoz képest, mint reggel, de gyengült a frankkal és a dollárral szemben is.
Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik.
