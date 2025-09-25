Szárnyal a dollár, a forint bajban – estére is csúszott lefelé

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.

Címlapkép: Getty Images

