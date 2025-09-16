Meglepetés a devizapiacon: így teljesít most a forint az euróval és a dollárral szemben

Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. Az euró árfolyama gyakorlatilag nem változott a reggelihez képest, a dollárral szemben erősödni tudott, ugyanakkor a svájci frank ellenében gyengült a magyar fizetőeszköz.

Kedd délután hat órakor az eurót 389,70 forinton jegyezték, ami szinte megegyezik a reggel hét órai 389,69 forintos szinttel. A dollár árfolyama 330,93 forintról 329,13 forintra csökkent, míg a svájci franké 416,90-ről 417,57 forintra emelkedett.

A forint szeptember eleje óta továbbra is pluszban áll mindhárom devizával szemben: 1,7%-kal erősebb az euróhoz, 3%-kal a dollárhoz, 1,5%-kal pedig a frankhoz képest. Az év eleje óta még látványosabb a teljesítmény: a magyar fizetőeszköz 5,3%-ot erősödött az euró, 17,2%-ot a dollár és 4,7%-ot a svájci frank ellenében.