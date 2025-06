Megjelent a rendelet a kamatstop kitolásáról: most örülhet, akinek ilyen hitele van

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy a 2024. december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védi a kormány, így ezek esetében a szabad Diákhitel1 konstrukció legfeljebb 7,99 százalékos kamatszint mellett alkalmazható 2025 második fél évében is. Most megjelent a hivatalos rendelet is erről a Magyar Közlönyben, miután a társadalmi egyeztetés lezárult.

Azt is közölte az NGM, hogy a célzott képzési célú konstrukciók, így a Diákhitel2 és a Képzési Hitel továbbra is kamatmentesen igényelhetők. A diákhitel-kamatstopot a kormány 2023. január 1-jével vezette be, azóta hosszabbítgatják. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A kamattámogatott hitel mellett 2023. július 1-jétől a diákhitelt igénybe vevők minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel nyithatnak Diákhitel Számlát, hiszen a "diákhitel számlát" kínáló kereskedelmi bankok kötelesek biztosítani többek között a havi számlavezetést, a bankkártya használatát, az elektronikus szolgáltatások felületének használatát és a havi bankszámlakivonatok elérését is - tudatta korábban az NGM. EZ IS ÉRDEKELHET Most közölte az NGM! Kitolják a hitelek kamatstopját: rengeteg magyar adóst érint a döntés A friss döntés értelmében a 2024. december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védik.

