Itt a bejelentés a 2025-ös kamatstopról: eddig hosszabbítják meg, ezt kell tudni róla

A minisztérium szerint komoly anyagi terhet jelentene a családoknak a kamatstop eltörlése, ezért inkább meghosszabbítják az év végéig.

A kormány úgy döntött, hogy 2025 végéig meghosszabbítja a kamatstopot, melynek segítségével a családok otthonait védi a továbbra is magas kamatkörnyezet negatív hatásaitól. Az intézkedés mintegy háromszázezer magyar családnak nyújt védelmet, miközben a bevezetésétől 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett. Az intézkedés meghosszabbításáról szóló döntés hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben - írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A 2022 januárjában bevezetett lakossági kamatstop eddig is hatékony eszköznek bizonyult a magas kamatok negatív hatásainak mérséklésében, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított a kormány annak érdekében, hogy a magyar családok zsebében minél több pénz maradjon. A továbbra is magas kamatterhek miatt a családok és otthonaik is veszélybe kerülnének, ezért a kormány arról döntött, hogy az év végéig meghosszabbítja az intézkedést - fogalmaz a közlemény.

A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már segítséget, miközben jelenleg is közel 300 ezer jelzáloghitel szerződés esetében jelent védelmet. Az intézkedés nélkül a családok hitelkamatai drasztikusan emelkedhettek volna, ami a törlesztőrészletek átlagosan 80 százalékot meghaladó növekedését eredményezte volna - írja az NGM.