Durván estek a magyar részvények pénteken – de ma jöhet a fordulat?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. MTI-hez eljuttatott előrejelzéséből.

A BUX index pénteken 1284,16 ponttal, 1,23 százalékkal esett, így 103 178,71 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,1 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig gyengültek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! OTP : 1,73 százalékkal esett, így 30 100 forinton zárt, 8,4 milliárdos forgalom mellett. A 30 190-es szint alá került, rövid távon 29 783 forintnál található technikai támasz, ellenállás 31 000–31 100 forintnál látszik.

: 1,73 százalékkal esett, így 30 100 forinton zárt, 8,4 milliárdos forgalom mellett. A 30 190-es szint alá került, rövid távon 29 783 forintnál található technikai támasz, ellenállás 31 000–31 100 forintnál látszik. Mol: árfolyama 0,82 százalékkal csökkent, 2900 forintra. A papír a 200 napos mozgóátlaggal küzd, 2900, illetve 2841 forintnál található fontos támasz.

árfolyama 0,82 százalékkal csökkent, 2900 forintra. A papír a 200 napos mozgóátlaggal küzd, 2900, illetve 2841 forintnál található fontos támasz. Richter : 1,53 százalékos mínuszban zárt, 10 270 forinton. A következő támasz 10 200 forintnál van, ellenállást az 50 napos mozgóátlag jelent 10 337 forintnál.

: 1,53 százalékos mínuszban zárt, 10 270 forinton. A következő támasz 10 200 forintnál van, ellenállást az 50 napos mozgóátlag jelent 10 337 forintnál. Magyar Telekom: 0,63 százalékot veszített értékéből, 1898 forinton zárt. A 1910 forintos szint fölé nem tudott visszakapaszkodni, 1868 forintnál látható a legközelebbi támasz.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK