Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Durván estek a magyar részvények pénteken – de ma jöhet a fordulat?
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. MTI-hez eljuttatott előrejelzéséből.
A BUX index pénteken 1284,16 ponttal, 1,23 százalékkal esett, így 103 178,71 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,1 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig gyengültek.
- OTP: 1,73 százalékkal esett, így 30 100 forinton zárt, 8,4 milliárdos forgalom mellett. A 30 190-es szint alá került, rövid távon 29 783 forintnál található technikai támasz, ellenállás 31 000–31 100 forintnál látszik.
- Mol: árfolyama 0,82 százalékkal csökkent, 2900 forintra. A papír a 200 napos mozgóátlaggal küzd, 2900, illetve 2841 forintnál található fontos támasz.
- Richter: 1,53 százalékos mínuszban zárt, 10 270 forinton. A következő támasz 10 200 forintnál van, ellenállást az 50 napos mozgóátlag jelent 10 337 forintnál.
- Magyar Telekom: 0,63 százalékot veszített értékéből, 1898 forinton zárt. A 1910 forintos szint fölé nem tudott visszakapaszkodni, 1868 forintnál látható a legközelebbi támasz.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
A hivatalos inflációs statisztikák nem tartalmazzák az ingatlanpiaci folyamatokat és a hitelterheket, pedig ezek jelentősen befolyásolják a magyar háztartások vásárlóerejét.
Az euró hét órakor 392,97 forinton állt, magasabban a szerda esti 392,88 forintnál.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A fenntarthatóság nem csupán stratégia, hanem szemléletváltás kérdése.
Az MNB elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében részletesen elemezte a hazai inflációs helyzetet.
A globális bizonytalanság, a bizalomvesztés és a beruházások elmaradása olyan környezetet teremt, amelyben nehéz elindítani a hosszú távon megtérülő zöld fejlesztéseket.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.