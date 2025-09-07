Óriási bajban van a német gépgyártás: ebben a dologban már teljesen Kínára vannak utalva

Európa sürgetően próbálja csökkenteni függőségét a Kínából származó ritka földfémektől, amelyek nélkülözhetetlenek a modern technológiákhoz. A németországi Bitterfeldben létesített újrahasznosító üzem azonban nehézségekkel küzd a kínai importtal való versenyképesség terén - írja a Deutsche Standard.

A németországi Bitterfeld, amely korábban a barnaszén-bányászat és a vegyipar központja volt, most új szerepet kaphat Európa ritka földfémekkel való ellátásában. A város a kontinens ritka földfém-újrahasznosításának egyik központjává válhat.

A ritka földfémek olyan kémiai elemek, amelyek nélkülözhetetlenek a permanens mágnesek gyártásához, és megtalálhatók a szórakoztató elektronikában, a megújuló energiaforrásokban és a haditechnikában. Jelenleg ezek túlnyomó része Kínából származik, ami stratégiai kockázatot jelent Európa számára.

2024 májusában a német Heraeus technológiai csoport megnyitotta Bitterfeldben Európa legnagyobb ritka földfém-mágnes újrahasznosító üzemét. Az eredeti tervek szerint az üzem évi 600 tonna mágnespor előállítására lett volna képes, amit később 1200 tonnára növeltek volna.

Egy évvel az indulás után azonban a vállalat arról számolt be, hogy az üzem nem igazán működik nyereségesen. David Christian Bender, a Heraeus Remloy társvezetője szerint messze vannak a kapacitáshatáruktól, és az európai újrahasznosítás nem tud versenyezni a kínai szállítmányokkal.

Németországban négy iparág különösen függ a ritka földfémek importjától: az autóipar, a gép- és berendezésgyártás, az energiaszektor és a védelmi ipar. Az egyik legfontosabb nyersanyag ezek számára a neodímium, amely számtalan okoseszközben megtalálható, és a high-tech gazdaság egyik kulcsfontosságú eleme.

Európa jelenleg a nehéz ritka földfémek (mint a terbium) 100 százalékát és a könnyű ritka földfémek (mint a neodímium) 85 százalékát Kínából importálja. Kína állítja elő a világ mágnestermelésének 90 százalékát is.

Stefan Steinicke, a Német Ipari Szövetség (BDI) képviselője szerint ez a függőség "rendszerkritikus". Az importkiesések termelési késésekhez, ellátási hiányokhoz és áremelkedésekhez vezetnek. 2024 áprilisában Kína drasztikusan korlátozta több nehéz ritka fém és mágnes exportját, ami Németország egyes részein a termelési vonalak leállásához vezetett.

Az EU 2024-ben bevezette a kritikus nyersanyagokról szóló törvényt (Critical Raw Materials Act). A cél, hogy 2030-ig a szükségletek legalább 10 százalékát Európában termeljék ki, 40 százalékát itt dolgozzák fel, és 25 százalékát újrahasznosítsák. Az egyetlen nem EU-országtól való függőség maximum 65 százalék lehet.

A szakértők szerint ezek a célok ambiciózusak. Az EU-nak gyorsabban kell cselekednie, többet kell befektetnie és kreatívabb politikai eszközöket kell alkalmaznia. Az újrahasznosítás környezetbarátabb alternatívát kínál a bányászattal szemben, de nehéz olyan ügyfeleket találni, akik hajlandók többet fizetni az európai termékekért.

Jan Giese, a német Tradium fémkereskedő cég vezető menedzsere szerint a kihívások a "viszonylag magas árakban, a magasabb európai termelési költségekben, az alacsonyabb újrahasznosítási kapacitásokban és a rosszabb méretgazdaságossági hatásokban" rejlenek.

Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra. Az EU 2025 elején tervezi egy speciális platform bevezetését, amely összeköti a stratégiai nyersanyagok vásárlóit és beszállítóit, és diverzifikálja a beszerzési forrásokat.

Jürgen Hardt, a német CDU/CSU parlamenti frakció külpolitikai szóvivője hangsúlyozza, hogy "koherens politikai erőfeszítésre van szükség, amely intézkedések sokaságát egyesíti", és nem zárta ki az Európában gyártott vagy újrahasznosított mágnesek adókedvezményét sem.

Az EU-ban keletkező elektronikai hulladék közel felét nem gyűjtik be, és kevesebb mint 40 százalékát hasznosítják újra. Az EU Bizottság tervezi az elektronikai hulladékokról szóló irányelv felülvizsgálatát a gyűjtés, kezelés és piaci ösztönzők jobb összehangolása érdekében.

A Heraeus Remloy társvezetője, Bender reméli a ritka földfémek újrahasznosítását ösztönző intézkedések gyors bevezetését. Kötelező kvótákat, valamint pénzügyi vagy adókedvezményeket sürget az újrahasznosított európai mágnesek használatához, különösen az autóiparban.