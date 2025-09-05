A hivatalos inflációs statisztikák nem tartalmazzák az ingatlanpiaci folyamatokat és a hitelterheket, pedig ezek jelentősen befolyásolják a magyar háztartások vásárlóerejét.
Tőzsdei felpattanás a láthatáron? Itt vannak a pénteki BUX előrejelzések
Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés a pénteki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) - írta az MTI-nek küldött előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
Varga Zoltán az MTI-nek küldött elemzésében megjegyezte, a nemzetközi befektetői hangulat pozitív, az előző nap "magára talált" a magyar részvényindex. A vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 31 000-31 100 forintos tartományban húzódik a következő fontosabb ellenállás, míg a 30 190 forintos szint ismét támaszt jelent. A bankrészvények ára 530 forinttal, 1,76 százalékkal 30 630 forintra nőtt, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.
A Mol visszakerült a 200 napos mozgóátlag fölé, amely 2911 forintnál jelent támaszt, a következő ellenállás 2966 forintnál látható. Az olajpapír jegyzése csütörtökön 36 forinttal, 1,25 százalékkal 2924 forintra erősödött 1,0 milliárd forintos forgalomban.
A Richter jegyzése továbbra is az 50 és a 30 napos mozgóátlagok közé van beszorulva, előbbi 10 333 forintnál támaszt, utóbbi 10 462 forintnál ellenállást képez. Nagyobb tér a 10 480 forintos szint áttörése esetén nyílna felfelé. A gyógyszerpapír árfolyama 100 forinttal, 0,97 százalékkal 10 430 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom az 1910 forintos ellenállással küzd, felette 1979 forintnál húzódik a következő akadály, míg 1868 forintnál látható támasz. Csütörtökön a részvény árfolyama 18 forinttal, 0,95 százalékkal 1910 forintra emelkedett, forgalma 410,8 millió forint volt.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
