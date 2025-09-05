Tőzsdei felpattanás a láthatáron? Itt vannak a pénteki BUX előrejelzések

Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés a pénteki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) - írta az MTI-nek küldött előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött elemzésében megjegyezte, a nemzetközi befektetői hangulat pozitív, az előző nap "magára talált" a magyar részvényindex. A vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 31 000-31 100 forintos tartományban húzódik a következő fontosabb ellenállás, míg a 30 190 forintos szint ismét támaszt jelent. A bankrészvények ára 530 forinttal, 1,76 százalékkal 30 630 forintra nőtt, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol visszakerült a 200 napos mozgóátlag fölé, amely 2911 forintnál jelent támaszt, a következő ellenállás 2966 forintnál látható. Az olajpapír jegyzése csütörtökön 36 forinttal, 1,25 százalékkal 2924 forintra erősödött 1,0 milliárd forintos forgalomban.

A Richter jegyzése továbbra is az 50 és a 30 napos mozgóátlagok közé van beszorulva, előbbi 10 333 forintnál támaszt, utóbbi 10 462 forintnál ellenállást képez. Nagyobb tér a 10 480 forintos szint áttörése esetén nyílna felfelé. A gyógyszerpapír árfolyama 100 forinttal, 0,97 százalékkal 10 430 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom az 1910 forintos ellenállással küzd, felette 1979 forintnál húzódik a következő akadály, míg 1868 forintnál látható támasz. Csütörtökön a részvény árfolyama 18 forinttal, 0,95 százalékkal 1910 forintra emelkedett, forgalma 410,8 millió forint volt.