Harangoztak a németeknek is? Ezt hozta a vámháború, mi is megérezhetjük

A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében, miután az amerikai vámok bevezetésének előrejelzése miatt lelassult az export az Egyesült Államokba - tudósított a Reuters.

A német statisztikai hivatal pénteken lefelé módosította a korábban közölt 0,1%-os visszaesést, ami tovább rontja Európa legnagyobb gazdaságának idei kilátásait. Az ING elemzője szerint "egyre valószínűtlenebb, hogy 2026 előtt bármilyen jelentős fellendülés bekövetkezne".

Németország volt az egyetlen G7-ország, amely az elmúlt két évben nem tudott növekedni, és a kereskedelmi feszültségek miatt akár a harmadik recessziós évet is elérheti a háború utáni német történelemben először.

A gazdaság élénkítése kiemelt prioritás az új német kormány számára, különösen az amerikai vámok miatt, amelyek további nehézségeket okozhatnak az exportvezérelt gazdaságnak. Az április 5-én életbe lépett 10%-os alapvám már érezteti hatását.

A német kormány jóváhagyott egy "beruházási ösztönzőt", amely kedvezőbb értékcsökkenési lehetőségeket kínál a vállalatoknak, valamint ígéretet tett a védelmi és infrastrukturális kiadások növelésére és a társasági adó csökkentésére. A Gazdasági Minisztérium szóvivője szerint azonban "az eddig eldöntött intézkedések nem elegendőek, többre van szükség".

A statisztikai hivatal szerint különösen az ipari termelés teljesített rosszabbul a korábban feltételezettnél. A háztartások fogyasztása csak 0,1%-kal nőtt, míg a kormányzati kiadások 0,8%-kal emelkedtek. A beruházások jelentősen, 1,4%-kal csökkentek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A külkereskedelem sem járult hozzá pozitívan a gazdasági teljesítményhez: az áruk és szolgáltatások exportja 0,1%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. Az EU és az USA július végén keretmegállapodást kötött, de egyelőre csak a 15%-os alapvám lépett életbe, a kivételekről szóló végrehajtási rendeletekre még várni kell.

Pozitívum, hogy augusztusban a magánszektor enyhe növekedést mutatott, amit a gyártási szektor megrendeléseinek növekedése hajtott. A Commerzbank vezető közgazdásza szerint a gazdaság a következő negyedévekben élénkülni fog az EKB kamatcsökkentései és az expanzívabb költségvetési politika hatására, de "a német gazdaság strukturális problémái és a jelentősen magasabb amerikai vámok miatt ez a fellendülés várhatóan csak mérsékelt lesz".