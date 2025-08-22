2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
German national flag on the Reichstag building (German Parliament) in Berlin (Germany)
Gazdaság

Harangoztak a németeknek is? Ezt hozta a vámháború, mi is megérezhetjük

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 12:22

A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében, miután az amerikai vámok bevezetésének előrejelzése miatt lelassult az export az Egyesült Államokba - tudósított a Reuters.

A német statisztikai hivatal pénteken lefelé módosította a korábban közölt 0,1%-os visszaesést, ami tovább rontja Európa legnagyobb gazdaságának idei kilátásait. Az ING elemzője szerint "egyre valószínűtlenebb, hogy 2026 előtt bármilyen jelentős fellendülés bekövetkezne".

Németország volt az egyetlen G7-ország, amely az elmúlt két évben nem tudott növekedni, és a kereskedelmi feszültségek miatt akár a harmadik recessziós évet is elérheti a háború utáni német történelemben először.

A gazdaság élénkítése kiemelt prioritás az új német kormány számára, különösen az amerikai vámok miatt, amelyek további nehézségeket okozhatnak az exportvezérelt gazdaságnak. Az április 5-én életbe lépett 10%-os alapvám már érezteti hatását.

A német kormány jóváhagyott egy "beruházási ösztönzőt", amely kedvezőbb értékcsökkenési lehetőségeket kínál a vállalatoknak, valamint ígéretet tett a védelmi és infrastrukturális kiadások növelésére és a társasági adó csökkentésére. A Gazdasági Minisztérium szóvivője szerint azonban "az eddig eldöntött intézkedések nem elegendőek, többre van szükség".

A statisztikai hivatal szerint különösen az ipari termelés teljesített rosszabbul a korábban feltételezettnél. A háztartások fogyasztása csak 0,1%-kal nőtt, míg a kormányzati kiadások 0,8%-kal emelkedtek. A beruházások jelentősen, 1,4%-kal csökkentek.

A külkereskedelem sem járult hozzá pozitívan a gazdasági teljesítményhez: az áruk és szolgáltatások exportja 0,1%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. Az EU és az USA július végén keretmegállapodást kötött, de egyelőre csak a 15%-os alapvám lépett életbe, a kivételekről szóló végrehajtási rendeletekre még várni kell.

Pozitívum, hogy augusztusban a magánszektor enyhe növekedést mutatott, amit a gyártási szektor megrendeléseinek növekedése hajtott. A Commerzbank vezető közgazdásza szerint a gazdaság a következő negyedévekben élénkülni fog az EKB kamatcsökkentései és az expanzívabb költségvetési politika hatására, de "a német gazdaság strukturális problémái és a jelentősen magasabb amerikai vámok miatt ez a fellendülés várhatóan csak mérsékelt lesz".
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gazdaság #németország #hivatal #német #védővámok #amerikai #vámok #vámháború

