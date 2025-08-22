Harangoztak a németeknek is? Ezt hozta a vámháború, mi is megérezhetjük

A szokásos csütörtöki időponttól eltérően hétfőn délutánra hirdettek Kormányinfót.
A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében, miután az amerikai vámok bevezetésének előrejelzése miatt lelassult az export az Egyesült Államokba - tudósított a Reuters.
A német statisztikai hivatal pénteken lefelé módosította a korábban közölt 0,1%-os visszaesést, ami tovább rontja Európa legnagyobb gazdaságának idei kilátásait. Az ING elemzője szerint "egyre valószínűtlenebb, hogy 2026 előtt bármilyen jelentős fellendülés bekövetkezne".
Németország volt az egyetlen G7-ország, amely az elmúlt két évben nem tudott növekedni, és a kereskedelmi feszültségek miatt akár a harmadik recessziós évet is elérheti a háború utáni német történelemben először.
A gazdaság élénkítése kiemelt prioritás az új német kormány számára, különösen az amerikai vámok miatt, amelyek további nehézségeket okozhatnak az exportvezérelt gazdaságnak. Az április 5-én életbe lépett 10%-os alapvám már érezteti hatását.
A német kormány jóváhagyott egy "beruházási ösztönzőt", amely kedvezőbb értékcsökkenési lehetőségeket kínál a vállalatoknak, valamint ígéretet tett a védelmi és infrastrukturális kiadások növelésére és a társasági adó csökkentésére. A Gazdasági Minisztérium szóvivője szerint azonban "az eddig eldöntött intézkedések nem elegendőek, többre van szükség".
A statisztikai hivatal szerint különösen az ipari termelés teljesített rosszabbul a korábban feltételezettnél. A háztartások fogyasztása csak 0,1%-kal nőtt, míg a kormányzati kiadások 0,8%-kal emelkedtek. A beruházások jelentősen, 1,4%-kal csökkentek.
A külkereskedelem sem járult hozzá pozitívan a gazdasági teljesítményhez: az áruk és szolgáltatások exportja 0,1%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. Az EU és az USA július végén keretmegállapodást kötött, de egyelőre csak a 15%-os alapvám lépett életbe, a kivételekről szóló végrehajtási rendeletekre még várni kell.
Pozitívum, hogy augusztusban a magánszektor enyhe növekedést mutatott, amit a gyártási szektor megrendeléseinek növekedése hajtott. A Commerzbank vezető közgazdásza szerint a gazdaság a következő negyedévekben élénkülni fog az EKB kamatcsökkentései és az expanzívabb költségvetési politika hatására, de "a német gazdaság strukturális problémái és a jelentősen magasabb amerikai vámok miatt ez a fellendülés várhatóan csak mérsékelt lesz".
Az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.
Szijjártó Péter közgazdasági és külügyminiszter számolt be a történtekről a Facebook-oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hivatalosan is elkezdődhet az építkezés, eddig a rengeteg más ügy mellett még amerikai szankciók is hátráltatták a kezdést.
Az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kormánynak.
A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Az Európai Bizottság 2028-tól jelentősen átalakítaná a mezőgazdasági támogatások rendszerét, ami súlyos következményekkel járhat a magyar agráriumra.
Egy kicsit erősödött a forint a nemzeti ünnep utáni első reggelre, a dollár jegyzése nem változott.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1023,23 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel 106 542,74 pontos történelmi csúcson zárt kedden.
A kormány első alkalommal végezte el Magyarország központi költségvetésének zöld átvilágítását.
2026-tól évente közel 42 milliárd forintot különít el az állam a kormányhivatali béremelések tartós fedezetére.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
