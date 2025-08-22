Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, miközben az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról. A régióban hazánk mutathatja a leggyengébb teljesítményt.
Az Erste Bank friss előrejelzésében mindössze 0,5%-os GDP-növekedést prognosztizál Magyarország számára 2025-re a korábbi 0,8% helyett. Ezzel hazánk a kelet-közép-európai régió leggyengébb teljesítményét nyújthatja, messze elmaradva a nyolc vizsgált ország 2,2%-os átlagos bővülésétől.
A pénzintézet elemzői szerint bár a technikai recessziót sikerült elkerülni a második negyedéves bővüléssel, az idei gazdasági teljesítmény továbbra is gyenge marad, és
a növekedés "stagnálhat, közel lehet a nulla százalékhoz".
A régióban egyedül Szlovákia 0,7%-os várható bővülése közelíti meg a magyar adatot, míg a többi országban bőven 1% feletti ütemet prognosztizálnak.
Lengyelország 3,2%-os előrejelzéssel a régió növekedési bajnoka lehet, míg a cseh gazdaság esetében a 2%-os prognózisban is inkább felfelé mutató kockázatokat látnak az elemzők. Románia és Szlovákia esetében szintén rontott korábbi előrejelzésén a bank, Szerbia kapcsán pedig az év első felének kellemetlen meglepetését emelték ki.
A 2026-os kilátások valamivel kedvezőbbek Magyarország számára, a gazdaság 2,3%-ra gyorsulhat, de ez még mindig elmarad a régió 2,6%-os átlagától. Az amerikai vámterhek miatt átlagosan 0,5 százalékponttal vágták vissza a 2026-os növekedési kilátásokat a régióban.
Az infláció tekintetében sem kedvező a helyzet: a 4,7%-os várható magyar áremelkedési ütem a román mögött a második legmagasabb lehet idén, és 2025-ben is 4,1%-os inflációt prognosztizálnak, ami szintén a második legrosszabb a régióban. A magas infláció miatt a Magyar Nemzeti Bank mozgástere is korlátozott marad, 2024-ben mindössze egy 25 bázispontos kamatcsökkentéssel számolnak a jelenlegi 6,5%-ról, 2025-ben pedig 5,5%-ig csökkenhet az alapkamat, ami még mindig a legmagasabb lesz a vizsgált országok között.
A költségvetés helyzete különösen aggasztó. Az Erste szerint idén a kormány 4,1%-os tervével szemben a GDP 4,7%-a lehet a hiány, majd 2026-ban is csak 4,5%-ra sikerülhet lefaragni. Ez azt jelenti, hogy "2024-2026 között három év alatt gyakorlatilag stagnálna a magyar deficit". Bár a lengyel és román költségvetés látszólag rosszabb helyzetben van, mindkét országban érdemi törekvés látszik a hiány leszorítására, míg Magyarországon legfeljebb jelképes javulásra van kilátás.
A tartósan magas hiány következtében veszélybe kerülhet az államadósság csökkentése is. Az elemzők szerint a tavalyi 73,5% után 2024 végén 74,4%-ra emelkedhet a GDP-arányos államadósság, majd 2025-ben 73,9%-ra mérséklődhet. Ez nemcsak azt jelenti, hogy továbbra is a magyar eladósodottság lenne a legmagasabb a régióban, hanem azt is, hogy megtörne a csökkenő tendencia.
Az Erste Bank elemzése éppen azokra a kockázatokra hívja fel a figyelmet, amelyeket a hitelminősítők és befektetők is rendszeresen hangsúlyoznak: a beragadó gazdasági növekedést, a költségvetési fegyelem hiányát és az adósságráta emelkedését. Ezek a szempontok várhatóan az őszi hitelminősítői felülvizsgálatokon is megjelennek majd.
Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hivatalosan is elkezdődhet az építkezés, eddig a rengeteg más ügy mellett még amerikai szankciók is hátráltatták a kezdést.
Az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kormánynak.
A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Az Európai Bizottság 2028-tól jelentősen átalakítaná a mezőgazdasági támogatások rendszerét, ami súlyos következményekkel járhat a magyar agráriumra.
Egy kicsit erősödött a forint a nemzeti ünnep utáni első reggelre, a dollár jegyzése nem változott.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1023,23 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel 106 542,74 pontos történelmi csúcson zárt kedden.
A kormány első alkalommal végezte el Magyarország központi költségvetésének zöld átvilágítását.
2026-tól évente közel 42 milliárd forintot különít el az állam a kormányhivatali béremelések tartós fedezetére.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.
Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját,
Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen.
A magyarok többsége szerint az augusztus 20-i tűzijátékra szánt milliárdoknak máshol lenne jobb helye.
Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
