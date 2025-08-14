Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.
Megbénul a főváros: itt a lista, hol nem közlekedhetsz augusztus 20. környékén
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban – a tűzijátékot megelőző napokon is.
A BKK közlemény szerint már a nemzeti ünnepet megelőző hétvégén lezárják a budai és a pesti rakpartokat, a Lánchidat, valamint augusztus 18. estétől a Szabadság hidat is; korlátozásokra kell számítani a budai Várban, a Műegyetem rakparton, az Erzsébet hídon. Ha a belvárosban közlekedsz, a korlátozások miatt azt tanácsoljuk, hogy ha van rá lehetőséed, ne indulj útnak autóval, ehelyett válaszd a közösségi közlekedést, különösen a metrók igénybevételét javasoljuk.
Augusztus 20-án a dunai légiparádé miatt a budai és a pesti felsőrakpartokon, a Szent Jobb körmenet miatt a Szent István Bazilika környékén további korlátozások lesznek. Mint írták, a tűzijáték kényelmesebb megközelítése és a hazaút megkönnyítése érdekében az esemény előtt és után számos járatunk a megszokottnál sűrűbben közlekedik.
A 12-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz szállítja az utasokat - tartalmazza a közlemény. A 14-es villamos rövidített útvonalon, a Lehel tér és Angyalföld vasútállomás között közlekedik, a Gyöngyösi utca és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es jelzéssel pótlóbusz jár.
A villamosok és a pótlóbuszok között az átszállási pont Angyalföld vasútállomás megállóhely.
Ugyanakkor a 126-os, a 296-os és a 296A autóbuszok Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak megállóhelyét áthelyezik a végállomás területéről a Kőrösbánya utca torkolata elé. A 122E autóbuszra pedig Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomáson a 296A autóbusz eredeti végállomásán lehet felszállni - fűzték hozzá.
Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez - olvasható a BKK közleményében.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a főváros több pontján ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Margit híd budai irányú, északi oldalán egy forgalmi sávot augusztus 15-én, pénteken 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig lezárják, míg a margitszigeti lehajtó augusztus 20-án, szerdán 16 órától másnap reggel 8 óráig nem lesz használható. A Margit hidat teljes szélességében augusztus 20-án, 16 és 22:30 között zárják le. A Lánchíd augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig, az Erzsébet híd augusztus 20-án, 19 és 23 óra között, míg a Szabadság híd augusztus 18-án, hétfőn 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 4:30-ig lesz lezárva.
A Budai alsó rakparton a Slachta Margit rakpart (Üstökös utca) és a Dombóvári út között augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig, valamint augusztus 22-én, 22 órától augusztus 23-án, szombaton 6 óráig nem lehet közlekedni. A Pesti alsó rakpart a Carl Lutz rakpart (Jászai Mari tér) és a Közraktár utca között több időszakban is zárva lesz: augusztus 15-én, pénteken 22 órától másnap 6 óráig, augusztus 16-án, szombaton 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, majd augusztus 21-én 22 órától másnap reggel 6 óráig, végül augusztus 22-én 22 órától augusztus 23-án, 6 óráig. Augusztus 20-án, 16 és 23 óra között a Carl Lutz rakpart az Id. Antall József rakparttól a Dráva utcáig, a Slachta Margit rakpart az Üstökös utcától a Gróf Esterházy János rakpartig, valamint a Gróf Esterházy János rakpart a Slachta Margit rakparttól a Mozaik utcáig lesz lezárva.
A Műegyetem rakpart a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 18-án, hétfőn 24 óráig, valamint augusztus 21-én, csütörtökön 6 órától augusztus 23-án, szombaton 6 óráig nem lesz járható. A rakpart teljes hosszában augusztus 19-én, kedden 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig zárva tart.
Az V. kerületben a Harmincad utca a Bécsi utcától, valamint a József nádor tér a Wekerle Sándor utcától augusztus 13-án, szerdán 0 órától augusztus 22-én, pénteken 24 óráig lesz lezárva. Az Apáczai Csere János utcában a Vigadó utca és a Türr István utca között egy forgalmi sávot augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 23-án, szombaton 24 óráig szüntetnek meg. A Széchenyi rakpart a Kossuth Lajos tértől a Széchenyi István térig, valamint a Zoltán utca a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig augusztus 19-én, kedden 21 órától augusztus 21-én, csütörtökön 4:30-ig lesz lezárva. A Szent István Bazilika környékén több utca és tér is érintett: a Szent István tér, a Hercegprímás utca, a Sas utca, a Bajcsy Zsilinszky út szélső forgalmi sávja, a József Attila utca és a Széchenyi tér augusztus 20-án, szerdán 14 és 20 óra között lesz lezárva. Ugyanezen a napon 17 és 20 óra között a Szent István tér–Zrínyi utca–Október 6. utca–József Attila utca–Széchenyi tér útvonal, illetve ennek bővített változata sem lesz járható.
A Városligetben a Konrad Adenauer út a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig augusztus 16-án, szombaton 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig, míg a Kós Károly sétány a Hősök terétől a Hermina útig augusztus 18-án, hétfőn 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig lesz lezárva.
A Budai Várban a Tárnok utca, a Palota út, a Táncsics Mihály utca és az Országház utca is érintett különböző időszakokban, valamint az I. kerület több kisebb utcája és a Várkert rakpart is lezárásra kerül. A XI. kerületben a Szent Gellért tér a Budafoki út felé augusztus 19-én, kedden 12 órától augusztus 20-án, szerdán 23:30-ig nem lesz megközelíthető.
