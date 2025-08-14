2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
35 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2023. április 22.: A BKK kék buszának képe Budapesten.
Világ

Megbénul a főváros: itt a lista, hol nem közlekedhetsz augusztus 20. környékén

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 09:51

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban – a tűzijátékot megelőző napokon is.

A BKK közlemény szerint már a nemzeti ünnepet megelőző hétvégén lezárják a budai és a pesti rakpartokat, a Lánchidat, valamint augusztus 18. estétől a Szabadság hidat is; korlátozásokra kell számítani a budai Várban, a Műegyetem rakparton, az Erzsébet hídon. Ha a belvárosban közlekedsz, a korlátozások miatt azt tanácsoljuk, hogy ha van rá lehetőséed, ne indulj útnak autóval, ehelyett válaszd a közösségi közlekedést, különösen a metrók igénybevételét javasoljuk. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Augusztus 20-án a dunai légiparádé miatt a budai és a pesti felsőrakpartokon, a Szent Jobb körmenet miatt a Szent István Bazilika környékén további korlátozások lesznek. Mint írták, a tűzijáték kényelmesebb megközelítése és a hazaút megkönnyítése érdekében az esemény előtt és után számos járatunk a megszokottnál sűrűbben közlekedik. 

A 12-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz szállítja az utasokat - tartalmazza a közlemény. A 14-es villamos rövidített útvonalon, a Lehel tér és Angyalföld vasútállomás között közlekedik, a Gyöngyösi utca és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es jelzéssel pótlóbusz jár.

A villamosok és a pótlóbuszok között az átszállási pont Angyalföld vasútállomás megállóhely.
Ugyanakkor a 126-os, a 296-os és a 296A autóbuszok Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak megállóhelyét áthelyezik a végállomás területéről a Kőrösbánya utca torkolata elé. A 122E autóbuszra pedig Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomáson a 296A autóbusz eredeti végállomásán lehet felszállni - fűzték hozzá.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez - olvasható a BKK közleményében.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a főváros több pontján ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Margit híd budai irányú, északi oldalán egy forgalmi sávot augusztus 15-én, pénteken 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig lezárják, míg a margitszigeti lehajtó augusztus 20-án, szerdán 16 órától másnap reggel 8 óráig nem lesz használható. A Margit hidat teljes szélességében augusztus 20-án, 16 és 22:30 között zárják le. A Lánchíd augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig, az Erzsébet híd augusztus 20-án, 19 és 23 óra között, míg a Szabadság híd augusztus 18-án, hétfőn 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 4:30-ig lesz lezárva.

A Budai alsó rakparton a Slachta Margit rakpart (Üstökös utca) és a Dombóvári út között augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig, valamint augusztus 22-én, 22 órától augusztus 23-án, szombaton 6 óráig nem lehet közlekedni. A Pesti alsó rakpart a Carl Lutz rakpart (Jászai Mari tér) és a Közraktár utca között több időszakban is zárva lesz: augusztus 15-én, pénteken 22 órától másnap 6 óráig, augusztus 16-án, szombaton 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, majd augusztus 21-én 22 órától másnap reggel 6 óráig, végül augusztus 22-én 22 órától augusztus 23-án, 6 óráig. Augusztus 20-án, 16 és 23 óra között a Carl Lutz rakpart az Id. Antall József rakparttól a Dráva utcáig, a Slachta Margit rakpart az Üstökös utcától a Gróf Esterházy János rakpartig, valamint a Gróf Esterházy János rakpart a Slachta Margit rakparttól a Mozaik utcáig lesz lezárva.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Műegyetem rakpart a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 18-án, hétfőn 24 óráig, valamint augusztus 21-én, csütörtökön 6 órától augusztus 23-án, szombaton 6 óráig nem lesz járható. A rakpart teljes hosszában augusztus 19-én, kedden 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig zárva tart.

Az V. kerületben a Harmincad utca a Bécsi utcától, valamint a József nádor tér a Wekerle Sándor utcától augusztus 13-án, szerdán 0 órától augusztus 22-én, pénteken 24 óráig lesz lezárva. Az Apáczai Csere János utcában a Vigadó utca és a Türr István utca között egy forgalmi sávot augusztus 15-én, pénteken 0 órától augusztus 23-án, szombaton 24 óráig szüntetnek meg. A Széchenyi rakpart a Kossuth Lajos tértől a Széchenyi István térig, valamint a Zoltán utca a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig augusztus 19-én, kedden 21 órától augusztus 21-én, csütörtökön 4:30-ig lesz lezárva. A Szent István Bazilika környékén több utca és tér is érintett: a Szent István tér, a Hercegprímás utca, a Sas utca, a Bajcsy Zsilinszky út szélső forgalmi sávja, a József Attila utca és a Széchenyi tér augusztus 20-án, szerdán 14 és 20 óra között lesz lezárva. Ugyanezen a napon 17 és 20 óra között a Szent István tér–Zrínyi utca–Október 6. utca–József Attila utca–Széchenyi tér útvonal, illetve ennek bővített változata sem lesz járható.

A Városligetben a Konrad Adenauer út a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig augusztus 16-án, szombaton 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig, míg a Kós Károly sétány a Hősök terétől a Hermina útig augusztus 18-án, hétfőn 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig lesz lezárva.

A Budai Várban a Tárnok utca, a Palota út, a Táncsics Mihály utca és az Országház utca is érintett különböző időszakokban, valamint az I. kerület több kisebb utcája és a Várkert rakpart is lezárásra kerül. A XI. kerületben a Szent Gellért tér a Budafoki út felé augusztus 19-én, kedden 12 órától augusztus 20-án, szerdán 23:30-ig nem lesz megközelíthető.
Címlapkép: Getty Images
#bkk #utca #budai vár #augusztus 20 #híd #augusztus #tér #rakpart

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:51
10:44
10:30
10:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 14.
Megfő a fél ország: mutatjuk, melyik megyékben lehet brutális hőség ma és holnap
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
1 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
3 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
4
5 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
4 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kármegosztás
a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért "A"-t 70%-ban, "B"-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor "A" (illetőleg felelősségbiztosítója) "B" kárának 70%-át, míg a "B" részes "A" kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 10:20
Megfő a fél ország: mutatjuk, melyik megyékben lehet brutális hőség ma és holnap
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 10:03
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 10:32
Hallgatni kell a fiatalokra, ez lehet a magyar agrárium egyetlen esélye