Ezt a teljesítményt senki nem látta jönni a gigavállalattól: most aztán mindenki feje körül pénz lebeg

Az Nvidia részvényei jelentősen emelkedtek a vártnál jobb negyedéves eredmények után, ami a globális félvezetőipar részvényeinek erősödését is magával hozta - írta a Cnbc.

Az Nvidia részvényei csütörtökön a kereskedés előtti órákban 6,5%-kal erősödtek, miután a vállalat az elemzői várakozásokat felülmúló bevételt és nyereséget jelentett, annak ellenére, hogy a Kínába irányuló félvezető-exportra vonatkozó amerikai korlátozások negatívan érintették a céget.

A befektetők az Nvidia teljesítményét a félvezetőipar és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények indikátoraként kezelik. A vállalat erős eredményei globális szinten is pozitív hatást gyakoroltak a szektorra. Japánban a Tokyo Electron több mint 4%-os emelkedéssel zárt, míg Dél-Koreában az Nvidia egyik fontos beszállítója, az SK Hynix közel 2%-os növekedést ért el. Európában az ASM International, a BE Semiconductor Industries és az ASML részvényei szintén pozitív tartományban mozogtak.

Az Nvidia eredményei az amerikai vállalatok részvényeire is jótékony hatással voltak: a Marvell akár 7%-kal is emelkedett a nyitás előtti kereskedésben, és a Qualcomm árfolyama is növekedett. A félvezetőipar számos kihívással néz szembe, köztük az amerikai vámok körüli bizonytalansággal és a Kínába irányuló chipexport korlátozásaival. Ezek a tényezők jelentős értékvesztést okoztak olyan vállalatoknál, mint az ASML, amely a legfejlettebb chipek gyártásához szükséges berendezéseket készíti.

Az Nvidia szerdán bejelentette, hogy 4,5 milliárd dollár értékű H20 chip készletet kellett leírnia, amelyet az exportkorlátozások miatt nem szállíthatott Kínába, és további 2,5 milliárd dollár bevételkiesést is elkönyveltek. A Kínával szembeni korlátozások várhatóan továbbra is fennmaradnak. A Reuters csütörtöki jelentése szerint az Egyesült Államok több vállalatot, köztük a félvezetőkhöz szükséges vegyszerek és tervezőszoftverek gyártóit is arra utasította, hogy engedély nélkül ne szállítsanak termékeket Kínába.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindezen nehézségek ellenére az Nvidia az áprilisi negyedévben a piaci várakozásokat meghaladó pénzügyi eredményeket ért el, eloszlatva a félelmeket, hogy csökkenne a kereslet a vállalat grafikus feldolgozó egységei iránt, amelyek kulcsfontosságúvá váltak a nagy mesterséges intelligencia modellek betanításában.