Kész a baj? Olyan előrejelzés jött a magyar gazdaságról, amit nem teszünk zsebre

Ismét borúsabban látják a jövőt a hazai nagyvállalati döntéshozók: négy ponttal csökkent a K&H nagyvállalati növekedési index, amely jelenleg -6 ponton áll, megközelítve a 2024 elején mért negatív csúcsot – derül ki a pénzintézet friss kutatásából. A visszaesés azért is meglepő, mert az év első felében még úgy tűnt, hogy a cégek hangulata javuló pályára állt, és reális esély mutatkozott arra, hogy az index pozitív tartományba forduljon.

A váratlan fordulat mögött főként makrogazdasági tényezők állnak: az e szempontokat tömörítő részindex értéke -17 pontról -25 pontra esett. Ez önmagában jelentős hangulatromlást jelez, és erőteljesen lehúzta a teljes mutatót is. A mikrogazdasági, azaz a cégek saját helyzetét tükröző részindex is csökkent, igaz, ez még mindig pozitív tartományban van: az előző negyedévi 3 pontról most 1 pontra csúszott vissza.

A cégvezetők várakozásai árbevétel tekintetében is visszafogottak. A különböző bevételi kategóriákba sorolt vállalatok közül:

a 2–4 milliárd forint közötti árbevételűek átlagosan 0,4%-os növekedést remélnek,

a 4–10 milliárdos cégek optimistábbak, ők 1,3%-os javulást várnak,

míg a 10 milliárd feletti szereplők szinte stagnálásra számítanak: mindössze 0,1%-os növekedést jeleztek előre.

Ez összességében 0,6%-os átlagos árbevétel-növekedési várakozást jelent, ami gyakorlatilag fele az előző negyedévinek.

Szektoronként: a kereskedelem látja a legborúsabban a jövőt

Szolgáltatások: itt 3,6%-os árbevétel-növekedést várnak,

Ipar: a cégek stagnálás közeli, 0,3%-os növekedést jósolnak,

Kereskedelem: drámai a visszaesés – a korábbi 2,3%-os bővülési várakozás 1,1%-os csökkenésbe fordult át.

Az adózás előtti nyereség tekintetében az átlagos várakozás -0,5%, azaz csökkenésre számítanak a vállalatok: A legkisebbek 1%-os csökkenést prognosztizálnak, A közepesek 0,5%-os növekedést, A legnagyobbak szintén csökkenésre készülnek (-0,7%).

A szolgáltató cégek továbbra is bizakodóak, 3%-os nyereségnövekedést várnak. Az ipar esetében 2%-os visszaesés, de ez gyakorlatilag stagnálás az előző negyedévhez képest. A kereskedelem terén jelentős zuhanás – a korábbi 1%-os növekedési várakozás -2%-ra váltott.

A cégek saját jövőképüket illetően is elbizonytalanodtak: az előző negyedévhez képest duplájára nőtt azok aránya, akik romló helyzetet várnak (26%), míg 20 százalékponttal csökkent azok száma, akik stagnálásra számítanak. Ugyanakkor némileg nőtt az optimisták aránya is: minden negyedik vezető pozitív változásban bízik.

A jelenlegi kaotikus gazdasági környezetben különösen nehéz reális prognózisokat adni – ezt tükrözi a vállalatvezetők bizonytalan hangulata is

– mondta el Bodor Tibor, a K&H vállalati divíziójának vezetője.