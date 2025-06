Nyakunkon a lakáskatasztrófa Magyarországon: vallottak a szakértők, erre még nagyon ráfázhatunk

A 2025-ös év 26. hetében sem volt hiány hírekből, érdekes cikkekből. Az egyik legnagyobb figyelmet érdemlő hír Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós kilövése, útja és megérkezése volt a Nemzetközi Űrállomásra. A héten már több Pest megyei településen és a Balatonnál is rendeltek el vízkorlátozást. A héten érkezett az a hír is, hogy több ingyenes strand nyílik a magyar tengernél. Emelkedett a kiszabható bírság összege illegális szemétlerakásért, illetve Magyarország újabb hitelekbe verte magát. Mutatjuk a Pénzcentrum legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreit, cikkeit 2025. 26. hetéből.

A héten sem a Skandináv, sem az Ötös, sem a Hatos lottón nem volt telitalálat. Még az Eurojackpoton sem sikerült a magyaroknak nagyot nyerni. Megint terjedőben egy régi telefonos csalási módszer, a wangiri. Fontos hír továbbá és a jövő hétre vonatkozik: július 1-je munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára, így az egészségügyi ellátás munkaszüneti napi nyitvatartása lesz érvényes (vagyis a legtöbb hely zárva lesz, rendelők, patikák, stb.).

A Pénzcentrum aloldala, a HelloVidék adta hírül, milyen óriás harcsát fogtak a Tiszán, illetve hogy ismét fel-felbukkan egy ijesztő pókfajta a magyar kertek alatt. Arról is írtunk, hogy mit érdemes a kertünk érdekében tenni a nagy melegben, illetve hogy ideiglenes fürdési tilalmat hirdettek egy balatoni strandon, amelyet azóta fel is oldottak. A legújabb gasztronómiai kalandozásunk során pedig gönci barackból főztek hagyományos lekvárt.

Most lássuk a legfontosabb cikkeket a 26. hétről a Pénzcentrumon témánként osztályozva!

Otthon, lakás, ingatlan

Nyakunkon a lakáskatasztrófa? A szakértők szerint a kommunikációs fordulat ugyan valódi, de a gyakorlati lépések elmaradnak. A lakástörvény továbbra is változatlan, a bérlők jogai rendezetlenek, a leginkább rászorulók támogatása pedig látótávolságban sincs. A megfizethető lakhatás fogalma sincs pontosan definiálva – és ez nemcsak fogalmi kérdés, hanem politikai is. Kérdéseinkre Imre Júlia, az Utcáról Lakásba Egyesület képviselője, és a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont szociológusa, Jelinek Csaba válaszoltak:

Csütörtök este megjelent az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerhez kapcsolódó katalógus jegyzék. Ennek alapján elmondható, hogy a padlásfödém hőszigetelés, a 2027-es év végéig országosan ingyenesen hozzáférhető lesz, és más lakossági energiahatékonysági beruházások – homlokzati szigetelés, hőszivattyú beépítés, nyílászáró csere – is rendkívül kedvezményes feltételekkel lesznek elérhetőek. Érdemes lesz több felújítást egyszerre elvégezni a házakon, mert ezt külön jutalmazza a jegyzék.

A jelenlegi magyarországi helyzet faramuciságát jelzi, hogy a legkülönfélébb okok miatt emberek ezrei, bár jogosultak lennének rá, nem tudják igénybe venni a népkonyhai, vagy szociális étkeztetést. A Pénzcentrum négy karitatív szervezet szakértőjét kérdezte meg, hogy tulajdonképpen mi is az oka ennek a helyzetnek, és hogyan lehetne a finanszírozási anomáliákat kiküszöbölni. Ám ugyanakkor tény és ez eredmény, hogy mintegy száz szolgáltató napi százezer meleg ételt tud szétosztani.

Nyáron is veszélyes a szén-monoxid! A szén-monoxid (CO) egy színtelen, szagtalan, íztelen gáz – épp ezért nevezik gyakran „néma gyilkosnak”. Az emberi érzékszervekkel nem érzékelhető, mégis halálos lehet. Évről évre több száz ember szenved szén-monoxid-mérgezést Magyarországon, közülük sajnos nem mindenki éli túl. A Katasztrófavédelem adatai szerint nyáron különösen sok probléma történhet:

Vásárlás, árak

A járvány utáni időszak alapjaiban formálta át a bevásárlóközpontok és irodaházak piacát Magyarországon, a bérlők ma már élményalapú, zöld és rugalmas tereket keresnek - mondta a Pénzcentrumnak Déri Bea, a CPI Hungary marketing-, PR- és design vezetője, aki szerint a modern irodák akkor működnek jól, ha a bérlők fizikai és mentális jóllétét is támogatják különféle szolgáltatásokkal. Interjúnkban arról is beszélgettünk, hogy ők már nem külön-külön kezelik az épületeket, hanem hálózatalapon gondolkodnak. A bevásárlóközpontok egyetlen túlélési esélye az online térrel szemben szerinte az, ha élményalapú stratégiát követnek:

A SZÉP-kártyák új, otthonfelújításra is használható funkciója beindította a forgalmat, a bankok első 6 havi tapasztalatai szerint az ügyfelek élnek is a lehetőséggel. Az OTP és az MBH szerint az átlagos költés 55 ezer forint körül alakul, míg a K&H-nál ennél alacsonyabb, 28–40 ezer forintos összegeket mértek. A legtöbb vásárlás barkácsáruházakban és bútorboltokban történik, leginkább bútorra, szőnyegre, festékre és szerszámokra költenek az ügyfelek.

Újabb őrület terjed a közösségi médiában: Temu-tabletet ígérnek teljesen ingyen, mindössze néhány kattintásért vagy regisztrációért cserébe. Sokan gyanakodnak is, hiszen túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen – és részben igazuk is van. Bár a Temu valóban futtat hasonló promóciókat, ezek szigorú feltételekhez kötöttek, és a csalók is gyorsan rárepültek a lehetőségre. Utánajártunk, mi az, ami valós, és mi az, amit jobb nagy ívben elkerülni:

Mennyiben kerül egy esküvő 2025-ben? Az esküvőszervezés napjainkban is izgalmas, mégis összetett feladat, amelynek sikeréhez elengedhetetlen az átfogó tájékozódás a helyszínek, szolgáltatások és esküvő költsége tekintetében. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfrissebb, esküvő 2025-ös piaci tapasztalatokat Kondász Edit, esküvő - és rendezvényszervező, szertartásvezető, esküvői moderátor segítségével. Nézzük is az árakat és minden fontos részletet, hogy segítsünk az ifjú pároknak reális képet kapni arról, mire számíthatnak az esküvőjük szervezésekor.

Kávé vagy tea? A világ kedvenc élénkítői nemcsak reggeli italok, hanem kulturális szimbólumok, gazdasági mutatók és társadalmi szokások is. A NAPICSÁRT friss epizódja megmutatja, mit árul el rólunk a bögrénk tartalma:

Utazás, nyaralás

A világ újra útra kelt – és ezt nemcsak a repülőterek zsúfoltsága, hanem a számok is igazolják. A turizmus immár nem csupán élményforrás, hanem a globális gazdaság egyik legmeghatározóbb motorja: 2024-re a nemzetközi utazások száma ismét elérte a járvány előtti, évi 1,5 milliárdos szintet, a teljes GDP-hez való hozzájárulása pedig stabilan 10% körül mozog. Az utazási kedv azonban nemcsak növekszik, hanem változik is – egyre többen választják a „last minute” lehetőségeket, hogy spontán döntéssel, jelentős kedvezmények mellett éljenek át felejthetetlen nyaralásokat. A rugalmas utazók aranykora ez – Görögországtól Albánián át Egyiptomig.

Az extrém hőség már nem jövőbeli fenyegetés, hanem a mindennapjaink része. Egyre több a hőhullámos nap, nő az egészségügyi kockázat, és a nyári időszak gazdasági hatásai is drámaiak. A NAPICSÁRT friss adásában statisztikákkal és konkrét példákkal mutatjuk meg, mennyire forró lett a helyzet.

Balaton vagy olasz tengerpart? A nyaralás közeledtével sok magyar család ismét a jól ismert dilemmával szembesül: maradjanak itthon, vagy vállalják a hosszabb utat és a vastagabb pénztárcát egy mediterrán élményért? A döntéshez érdemes végiggondolni, mennyit kell szánni az utazásra, a szállásra és az étkezésre – mert bár a Balaton és Trieszt között kilométerben nagy a különbség, az árakban már korántsem annyira egyértelmű a helyzet. A 2025-ös szezon friss számait és trendjeit vizsgálva segítünk eldönteni, merre érdemes venni az irányt.

Az elmúlt években teljesen átalakult, mit értünk „kikapcsolódás" alatt: a hazai turizmusban egyre inkább előtérbe kerülnek a természetközeli, de komfortos szállásformák. Ennek az új hullámnak két látványos nyertese is van: a glamping (ún. glamorous camping) és a jurta szállások:

Karrier, munka, bérezés

Az érettségiket követően a diákoknak és a tanároknak is kijár a pihenés, hiszen megfeszített időszakon vannak túl: az egyik oldalon rengeteg tanulással eltöltött óra, a másikon kijavított feladatlap hegyek, évzárási hajrá és a vizsgáztatás hosszú órái állnak. Ilyenkor ugyan mindenki a diákokra fókuszál, pedig nem szabad elfelejteni, hogy a pedagógusoknak is mennyi munkája van abban, hogy idén is rendben lezajlottak az érettségi vizsgák. Ezért a sok munkáért cserébe, hiába az ígért bérrendezés, pusztán aprópénzt fizetnek nekik. A Pénzcentrumnak Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője nyilatkozott a téma kapcsán:

Hogyan lehet átlag alatti bérrel túlfizetett egy dolgozó, vagy milliót közelítő bérrel alulfizetett? A Pénzcentrum év elején készült kutatásának eredményeit, mely az egyes szakmák megítélését vizsgálta, vetettük most össze a Központi Statisztikai Hivatal friss bérstatisztikájával. Kiderült, hogy egy-egy szakmán belül is milyen óriási bérkülönbségek mutatkoznak, és hogy egy viszonylag magas átlagbér önmagában még jelenhet megfelelő bérezést is a felmérésben részt vevők ítélete szerint. Ugyanis azt az ítéletet, hogy mely szakmák túl- vagy alulfizetettek, nem mindig a konkrét bérek ismeretében hozzuk meg, más tényezőknek is fontos szerepe van ebben:

Egyre több magyar dönt úgy, hogy külföldön próbál új életet kezdeni – tanul, dolgozik vagy családot alapít. De mit árulnak el erről a statisztikák, és milyen trendek rajzolódnak ki a kivándorlás mögött? A NAPICSÁRT friss epizódjában három ábra segítségével járjuk körül a külföldi magyar lét valóságát.

A magyar munkaerőpiacon drámai különbségek figyelhetők meg a fizetések alakulásában a pályakezdők és az idősebb, 50 év feletti munkavállalók között: egyes kiemelt szakmákban – mint a légijármű-vezetők vagy szakorvosok – a tapasztalat akár több mint 1 millió forintos havi többletjövedelmet is jelenthet, míg más, jellemzően fizikai vagy alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörökben alig pár ezer forintos eltérés mutatkozik. Sőt, bizonyos területeken, például a sportolók vagy utaskísérők esetében, a fiatalok keresete kifejezetten meghaladja az idősebbekét

Szabó Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója immár három éve vezeti a vállalatot, és most, az évforduló küszöbén, a mesterséges intelligencia (AI) munkavilágra gyakorolt hatásairól beszélt a Pénzcentrumnak. A vezető szerint nem az állások megszűnése, hanem a munkakörök átalakulása várható: az AI asszisztensként támogatja a dolgozókat, majd fokozatosan egyre összetettebb feladatokat vesz át, míg az ember „pilótaként” irányítja a digitális másodpilótát:

A legfrissebb jövedelmi adatok szerint Magyarországon tovább nőtt a kereseti egyenlőtlenség: míg 2024 áprilisában a bruttó átlagkereset 708 ezer forint volt, a medián csupán 565 ezer forintot tett ki – vagyis a dolgozók fele ennél kevesebbet keres. A NAV településszintű adatai alapján a legalacsonyabb jövedelműek (250 ezer forint alatti bruttóval) adják az adófizetők közel 29 százalékát, de csupán a jövedelmek 8 százalékát kapják, míg a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozó 12 százalék a jövedelmek több mint harmadát viszi haza:

A Pénzcentrum elemzése alapján a diákok többsége jellemzően 1 700–3 000 forint közötti órabérért dolgozik, ami heti 20 órás munkával havi 200–280 ezer forint nettót jelent. Még a legjobban fizető IT vagy mérnöki pozíciók is maximum 3 500 forintos órabért kínálnak, így heti 40 órás munkavégzéssel is legfeljebb 500–560 ezer forintot lehet keresni:

Egészség, biztosítás

A nyári szünet a gyerekek kedvenc időszaka: vakáció, táborok, strand, biciklizés, kirándulások, hosszú játékok a szabadban. Ez az időszak az élményszerzésről szól a kisgyermekek számára, de sajnos a balesetek is gyakoribbá válnak ilyenkor. Bármikor történhetnek kisebb-nagyobb sérülések, amelyek orvosi ellátást igényelhetnek. Összegyűjtöttük a leggyakoribb nyári sérülésveszélyeket, és azt is megnézzük, hogyan segíthet egy megfelelő gyerekbaleset-biztosítás a váratlan helyzetek kezelésében.

Nyáron nemcsak a hőmérséklet emelkedik, hanem bizonyos balesetek kockázata is – derül ki a Pénzcentrum körképéből. A leggyakoribb nyári problémák közé tartoznak a közlekedési balesetek, a vízparti sérülések, valamint a külföldi utazások során bekövetkező megbetegedések, sérülések. Bár sok kárérték csak pár tízezer forintra rúg, egy-egy komolyabb baleset vagy mentés akár a több tízmillió forintos összeget is elérheti. Gyakori például, hogy egy külföldi bokasérülés miatti sürgős hazaszállítás vagy kórházi ellátás több milliós költséget generál – mentőrepülő és életmentő beavatkozás esetén akár 100 millió forint feletti összeg is előfordult már:

Cég, vállalkozás, gazdaság

A Pénzcentrum információ szerint a tavaly januárban elfogadott, az úgynevezett „Zöld állításokra vonatkozó irányelv” rendelkezéseit az uniós tagállamoknak legkésőbb 2026. március 27-ig kell átültetniük a nemzeti jogukba. A zöldre festéssel szembeni egységesebb és szélesebb körű fellépés szempontjából tehát fontos változásoknak nézünk elébe 2026 tavaszától, nehezebb életük lesz a magukat környezetbarátnak feltüntető cégeknek:

A késedelmes fizetések megelőzése, vagy a követelések azonnali behajtása számos vállalat stabilitása szempontjából kritikus fontosságú. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint a kereskedelmi hitelbiztosítás, vagy követelésbiztosítás nem mágikus eszköz, amivel megszűnik a nemfizetés kockázata, ugyanakkor a szolgáltatás alkalmas a problémák megelőzésére:

Korántsem biztos, hogy Magyarországnak sikerül kitörnia a hosszú évek óta tartó recesszióból. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint ugyanis a hazai rendszer ezer sebből vérzik, így komoly fordulatra lenne szükség a fenntartható fejlődés érdekében.

A legnagyobb hazai kisüzemi sörfőzdék többsége 2024-ben növelni tudta nettó árbevételét, ám a profitabilitás terén már messze nem ilyen egységes a kép. A top 5 főzde – a Szent András, a Mad Scientist, a Rizmajer, a MONYO Brewing és a Horizont – közül csupán három zárt pozitív adózott eredménnyel, de ezek közül is csak a Rizmajer tudott érdemi nyereséget felmutatni. A szekszárdi Brew Your Mind viszont a mezőny egyik legnagyobb arányú profitját érte el, miközben dinamikusan növelte árbevételét is – ezzel igazi „csendes nyertesnek” számít a szcénában.

