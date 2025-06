Ingyenes strand nyílik Budapesten: ennek sokan fognak örülni

Június 27-től ismét megnyílik a Római-parti szabadstrand a Valyo szervezésében, miután a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. mérései alapján a Duna vízminősége megfelelőnek bizonyult. Emellett egy újabb dunai szabadstrand is nyílhat még az idei szezonban.

A Valyo közösségi szervezet Facebook-oldalán jelentette be, hogy a nyári szezonban június utolsó hétvégéjétől ismét ellenőrzött körülmények között lehet majd fürdőzni a Duna római-parti szakaszán. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. folyamatos vízminőség-ellenőrzései alapján a folyó vize alkalmas a biztonságos fürdőzésre.

A szervezet a Fővárossal együttműködve egy második szabadstrand megnyitását is tervezi. Míg korábban csak a helyszín kiválasztásának folyamatáról számoltak be, most már konkrét területet is megneveztek: az Árasztó-part tűnik a legvalószínűbb helyszínnek, ahol jelenleg is zajlanak a vízminőségi vizsgálatok.

A dunai szabadstrandok fejlesztésével kapcsolatban korábban felmerült a századfordulón népszerű Dunafürdők koncepciójának felélesztése is, azonban ezzel kapcsolatban egyelőre nem történtek újabb előrelépések - írta a WeLoveBudapest..