Sokkoló csőd jöhet a hágai NATO csúcs után? Ez nagyon kemény lesz, készülni kell

A hágai NATO-csúcson példátlan döntés született: a tagállamok 2035-re GDP-jük 5%-át kötelesek védelmi célokra fordítani. A jelentős emelés komoly pénzügyi terhet róhat különösen az európai szövetségesekre, miközben az Egyesült Államok és Spanyolország kivételeket harcoltak ki maguknak, írja a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványt.

2025. június 24–25 között tartották Hágában a NATO legmagasabb szintű, éves csúcstalálkozóját, ahol a tagállamok elfogadták a NATO 2014-ben bevezetett 2%-os GDP-arányos védelmi kiadási küszöbének jelentős módosítását. Az új célkitűzés értelmében 2035-re a tagállamoknak bruttó hazai össztermékük 5 százalékát kell védelmi célokra fordítaniuk.

Ez két fő komponensből áll: 3,5% a hagyományos védelmi kiadásokra, 1,5% kibervédelmi, hírszerzési és stratégiai infrastruktúra fejlesztésére.

A 2024-ben egyik NATO-tagország sem érte el a 5 százalékos szintet. A legmagasabb, 3,5%-os GDP-arányos katonai kiadással Lengyelország rendelkezett. Az új elvárások alapján a szövetség védelmi költségvetése elérhette volna a 2868 milliárd dollárt, szemben a tavalyi 1474,4 milliárd dollárral.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy hazája nem kívánja alkalmazni magára az 5%-os célt, mivel az amerikai hozzájárulás már most is „aránytalanul magas”. Ezt követően Spanyolország is kivételt harcolt ki magának a konszenzusos döntéshozatali mechanizmust kihasználva, és csak 2,1%-os vállalást tett. A spanyol mentesség nyomán Belgium is próbálkozott engedményekkel – sikertelenül. Lengyelország élesen bírálta a kivételeket, arra figyelmeztetve, hogy ezek aláássák a NATO egységes fellépését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Magyarország 2024-ben 1730 milliárd forintot fordított honvédelemre. Amennyiben hazánk már tavaly teljesítette volna az új 5%-os követelményt, a védelmi kiadások meghaladták volna a 4100 milliárd forintot – ez megegyezik az idei egészségügyi költségvetéssel. A NATO vezetése 2029-ben vizsgálja felül az új kiadási célokat. Időközi célkitűzéseket nem határoztak meg.

A kétnapos esemény során a szövetség vezetői számos stratégiai kérdésről tárgyaltak, beleértve a közös katonai missziók összehangolását, a hadipari fejlesztéseket, valamint a kibervédelmi és kereskedelmi űrprogramok jövőjét.