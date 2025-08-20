2025. augusztus 20. szerda István
teniszlabda füves teniszpályán, tenisz, sport, vonal
Sport

Nagyon unják már ezt a tenisz gigasztárjai: asztalra vágnak, de hiába

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 19:33

Carlos Alcaraz számára a Cincinnati Open harmadik fordulójában a legnagyobb kihívást nem ellenfele, hanem a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik sajátos nehézsége - írja a The Guardian.

Alcaraz és Hamad Medjedovic mérkőzése előtt Francisco Comesaña és Reilly Opelka három órás, fordulatos összecsapást vívott, ami miatt a spanyol játékosnak többször is be kellett melegítenie. "Szörnyű dolog három-négy alkalommal bemelegíteni" - nyilatkozta később Alcaraz, aki nem számított ilyen hosszú előző mérkőzésre.

Ez a helyzet jól szemlélteti a tenisz egyik egyedülálló kihívását: a mérkőzéseknek - a nap vagy egy szekció első találkozóját leszámítva - általában nincs fix kezdési időpontjuk. Karen Khachanov, a világranglista 12. helyezettje szerint ez a sportág legnehezebb része, hiszen más sportágakkal ellentétben a teniszezőknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a körülményekhez.

A pontozási rendszer sajátosságai tovább nehezítik a helyzetet, hiszen egy mérkőzés bármikor teljesen megfordulhat. Szinte minden játékos fel tud idézni olyan alkalmat, amikor az előttük zajló mérkőzés jelentősen felborította a terveiket.

Iga Swiatek például a 2023-as Roland Garros elődöntőjére emlékszik, ahol Karolina Muchova és Aryna Sabalenka drámai mérkőzése miatt "szó szerint hétszer kellett bemelegítenie". Madison Keys egy US Open-élményét idézte fel, ahol két ötszettes férfi mérkőzés után csak az esti program kezdete után léphetett pályára.

A játékosok különböző módokon próbálják átvészelni a várakozást. Alcaraz focizik, kártyázik vagy szundít, Andrey Rublev általában alszik, Coco Gauff pedig TikTokot nézeget. Mások, mint Naomi Osaka és Keys, az előttük zajló mérkőzést figyelik, és gyakran szurkolnak egyik vagy másik játékosnak.

Régebben az is előfordult, hogy a következő mérkőzés ellenfelei együtt nézték az előttük zajló találkozót. Grigor Dimitrov felidézte, amikor 2016-ban az Australian Openen Roger Federerrel ültek egymás mellett a bemelegítő teremben, miközben Lauren Davis és Maria Sharapova mérkőzését figyelték.

A bizonytalan időbeosztás komolyabb problémákat is okozhat, például az egészségtelen késői befejezéseket. Andy Murray 2023-as Australian Open mérkőzése Thanasi Kokkinakis ellen hajnali 4:05-kor ért véget, ami egyszerre volt hihetetlen sportteljesítmény és abszurd helyzet.

Az ATP és a WTA azóta új szabályzatot vezetett be a késői mérkőzésekkel kapcsolatban, amely többek között kimondja, hogy 11 óra után csak különleges engedéllyel kezdődhet új mérkőzés.

A játékosok többsége elfogadja ezt a kihívást. Alcaraz szerint: "Ez van, hozzá kell szoknunk. Ha két-háromszor kell bemelegítenem, megteszem, hogy a lehető legjobb formában kezdjem a mérkőzést." Keys hasonló következtetésre jutott: "Próbálj koncentrált maradni, kezeld az energiádat, egyél amennyit tudsz, melegíts be 37-szer, és emlékezz, hogy a másik játékos is ugyanezen megy keresztül."

2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények
EZ IS ÉRDEKELHET
2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én és 8‑án lesznek majd láthatók.
Címlapkép: Getty Images
#sport #késés #tenisz #időpont #bizonytalanság #kihívás #teniszező #carlos alcaraz

