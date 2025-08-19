2025. augusztus 19. kedd Huba
24 °C Budapest
Budapest, 2025. augusztus 18.Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 18-án. A csapat az azeri Qarabag együttesét fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező
Sport

Hatalmas tettre készül a Fradi a BL-ben: vajon összejön, vagy marad az Európa-liga?

MTI
2025. augusztus 19. 16:47

Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt sem a keddi első felvonáson, sem a jövő heti, idegenbeli visszavágón.

A Fradi vezetőedzője a meccs előtti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy szerinte mindenképpen a bekapott gólt kell elkerülni a ma esti, Qarabag elleni BL-playoff első felvonásán. 

"A két csapat ereje közel egyenlő, de ha úgy játszunk, ahogy szeretnénk, akkor sok gondot okozhatunk. Ilyen párharcokban az a kulcsfontosságú, hogy ne kapjunk gólt, mert elöl vannak olyan remek támadóink, hogy a lehetőségeink biztosan lesznek a gólszerzésre" - mondta sajtótájékoztatón az ír szakember.

Az ellenfél jó csapat, de ez nagy lehetőség a klubunk számára, mivel az elmúlt években nem volt ekkora lehetősége a BL-be jutni. Ez hatalmas motivációt jelent játékosként és edzőként is. A futballistáktól intenzitást és szívvel-lélekkel küzdést várok

- tette még hozzá Robbie Keane.

A 45 éves tréner a Puskás Akadémiától elszenvedett 2-1-es szombati vereség kapcsán megjegyezte, a bajnokság egy másik sorozat, ráadásul azon a meccsen tíz játékosát pihentette. Ennek ellenére úgy vélte, a Ferencváros volt a jobb csapat, csak kimaradtak a lehetőségek.

Nem néztem vissza a három évvel ezelőtti párharcot a Qarabag ellen, mert teljesen más meccs lesz. Mindkét csapatnak új edzője és új játékosai vannak. Egy korábbi James Bond-film sem ugyanolyan, mint az előző. De az azeri bajnok mostani, releváns meccseit természetesen megnéztem

- utalt Keane a 2022-es BL-selejtezős két összecsapásra, melyek után a Qarabag 4-2-es összesítéssel ment tovább.

Gavriel Gilad Kanichowsky, a Fradi egyik új szerzeménye szerint a csapat eddig a Fizz Ligában is jó teljesítményt nyújtott, nemzetközi szinten pedig kiválót. Hozzátette, mivel eddig sokan lehetőséget kaptak, így mindenki készen áll erre a két összecsapásra, nyoma sincs mentális vagy fizikális fáradtságnak, sokkal inkább mindenki örül annak, hogy ebben a szakaszban szerepelhetnek a legrangosabb európai kupasorozatban.

Új játékosként sosem egyszerű, de Robbie Keane és a stáb sokat segített a beilleszkedésben, hamar lehetőséget kaptam, illetve a csapattársak is segítettek. Lenyűgöző itt lenni, eddig minden elvárásom teljesült" - mondta az izraeli középpályás, aki nyáron a Makkabi Tel-Avivtól érkezett a zöld-fehérekhez.

A keddi első felvonás 21 órakor kezdődik, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában vigasztalódhat.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#európa #sport #fradi #meccs #csapat #bajnokok ligája #magyar foci #magyar bajnokság #európa liga #bl-selejtező #ferencváros #Fizz liga

