Fájdalmas forintzuhanást hozhat a vámháborús tőzsdekrach: jól járhat, aki időben lép a pénzével?

A trumpi mestertervből egyelőre annyi látszik, hogy vámok=káosz, a többiről meg fogalmunk sincs - kommentálta a Pénzcentrum kérdésére a tőzsdei helyzetet Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfoliókezelője. Hozzátette, a forintot nem a vámháború, hanem a tőzsdei vihar gyengíti, hosszabb távon pedig épp elég baj van önmagában a magyar gazdasággal a folyamatos gyengüléshez. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője pedig arról beszélt, a következő időszak legfontosabb kérdése: a bejelentett vámokat tartósan fenntartja-e az Egyesült Államok, vagy a kétoldalú megbeszéléseken születhetnek-e alkuk. Ha a jelenlegi kedvezőtlen hangulat tartósan fennmarad, akkor 415-ig is felkúszhat az euró árfolyama. A Gránit Alapkezelő szakértői szerint nagyobb sávban, de a jelenlegi árfolyamszintek környékén ingadozhat a magyar deviza a következő időszakban. Kifejtették, a pánikhangulat teremthet jó beszálló poziciókat, de érdemes óvatosnak lenni a befektetési döntésekkel, mert gyorsan változhat a helyzet. Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója is arról beszélt: fel kell készülni a hirtelen, nagy mozgásokra mindkét irányba, a befektetőknek nyugodatan kell értékelniük a helyzetüket, mielőtt bármerre is elmozdulnak a pénzükkel.

Mélyrepülésben a nemzetközi és a magyar tőzsde is Donald Trump vámháborús bejelentései miatt: hogy mást ne mondjunk a BUX-index csak a mai napon 1,5 százalékot esett, de az S&P500 és a Nasdaq is 2 százalék feletti mínuszban áll. A forint árfolyama is megsínylette a hétfőt, az eurót 408 feletti szintre ütötték. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy milyen szcenáriókra számítanak közép- és hosszútávon, illetve szerintük merre érdemes lépnie a befejtetőknek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Balásy Zsolt: vámok=káosz, a többiről fogalmunk sincs A trumpi mestertervből egyelőre annyi látszik, hogy vámok=káosz, a többiről meg fogalmunk sincs - kommentálta a jelenlegi tőzsdei helyzetet Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfoliomenedzsere. Mint kérdésünkre kifejtette: ha valaki tőzsdei vásárláson töri a fejét, akkor három időtáv van: Pár napos távon, ha azt olvassa az ember, hogy azért esik az arany, mert az ellenértéke kell a margin callok feltöltéséhez, az jó jel.

Hosszú távon pedig egy esés után mindig jobb vásárolni olcsó eszközökből, még jobb, ha az ember több részletben vásárol. A forint árfolyama kapcsán pedig kifejtette, azt nem a vámok, hanem a tőzsdei vihar gyengíti. Hosszabb távon meg épp elég probléma van a magyar gazdasággal, ami gyengítheti a forintot, a vámok ebből a szempontból csak csepp a tengerben - mondta Balásy Zsolt. EZ IS ÉRDEKELHET Brutális árvágás jöhet a magyar benzinkutakon: ne örülj, sokszorosan fizetjük vissza Trump vámjain Komoly benzináresés is jöhet a magyar kutakon, mert Trump vámbejelentései, valamint az OPEC újabb lépései a Brent-olaj árát is komolyan megvágták. Equilor: könnyen 415 lehet az euró Az elmúlt napokban fontos támaszok törtek le a részvényindexekben, azonban a hosszú távú, 5-10 éves trendek nem sérültek meg - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum kérdésére Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője. Hozzátette: a volatilitás rendkívül magas maradhat a következő időszakban, mivel egy-egy nyilatkozat, bejelentés is jelentősen fordíthat a hangulaton. A következő hetek-hónapok legfontosabb kérdése, hogy a bejelentett vámokat tartósan fenntartja-e az Egyesült Államok, vagy a kétoldalú megbeszéléseken születhetnek-e alkuk. A szakértő szerint volatilis időszakban érdemes defenzív befektetési stratégiát folytatni, a jelenlegi esés leginkább a koronavírus-járvány kitörésekor látott piaci mozgásokra emlékeztet. Több párhuzam is felállítható, most sem ciklikus válságról beszélhetünk, lényegében egy külső beavatkozás hozta el a tőzsdei pánikot. 2020-ban akkor kezdtek emelkedni a részvényárfolyamok, amikor a vírus elleni vakcinákról pozitív hírek érkeztek. Most a pozitív híreket az eredményes kereskedelmi tárgyalások jelenthetik majd - magyarázta Varga Zoltán, aki szerint az arany, mint menekülőeszköz továbbra is működhet, az elmúlt napokban likviditási okokból kezdett el esni. Számos befektető kényszerlikvidálta a pozíciókat, ez érinthette az aranypozíciókat is. A nagyobb korrekciókban érdemes lehet a vételi lehetőségeket keresni az aranyban - emelte ki. Az arany árfolyama. Forrás: Pénzcentrum árfolyamok Az Equilornál a forint árfolyamában további gyengülést várnak, a bizonytalanság, illetve a régiós kamatvágási várakozások erősödése is ebbe az irányba mutat. Könnyedén elérhető lehet a 410-es szint az euró-forint jegyzésében, és amennyiben a jelenlegi kedvezőtlen hangulat tartósan fennmarad, 415-ig is felszökhet az árfolyam. Természetesen a Fed esetleges kamatvágása segíthet a feltörekvő piaci devizákon, és hangsúlyos lehet az MNB kommunikációja is. Arra számítunk, hogy a negyedik negyedévben alkalom nyílhat a hazai kamatvágási ciklus folytatására is, ugyanakkor fontos szempont lesz a forint mozgása - fogalmazott Varga Zoltán. Kiss Péter: nyugodtan értékeljük a helyzetet, mielőtt lépünk A jelenlegi ármozgások túl gyorsak és ingadozóak ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket lehessen levonni belőlük - mondta kérdésünkre Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. A bejelentett vámintézkedések alapján ez egy stagflációs sokk a világgazdaság számára, de a helyzet rendkívül képlékeny, és gyorsan megváltozhat. Továbbra is magas bizonytalanságra számítunk, ezért fel kell készülni a hirtelen, nagy mozgásokra mindkét irányba - fogalmazott a szakember. A befektetőknek pedig zat tanácsolta: a legfontosabb, hogy legyen egy terv, és azt kövessük. Ne reagáljuk túl a helyzetet, maradjunk nyugodtak, értékeljük a körülményeket, és a saját helyzetünkhöz igazított terv szerint cselekedjünk – ám nincs egyetlen, mindenki számára megfelelő stratégia, tette hozzá. EZ IS ÉRDEKELHET Újabb inflációs sokk jöhet Magyarországon Trump vámháborúja miatt: ez mindenkinek fájni fog Vajon átírja-e a magyar költségvetési terveket a kirobbanó vámháború, és egyáltalán mit fogunk érezni Donald Trump kemény intézkedéseiből? Az arannyal, mint menekülőúttal kapcsolatban kifejtette: szerintük a diverzifikáció kulcsfontosságú az ilyen helyzetekben – a kockázatosabb és kevésbé kockázatos eszközök széles skáláját tartalmazó portfólió most minden eddiginél fontosabb. Az aranyra valószínűleg hatással volt az elmúlt heti jelentős kockázatcsökkentési hullám, amikor a befektetők szinte mindent eladtak portfóliójukból – még a fedezeti pozíciókat is felszámolták –, mivel a kockázatos eszközök értéke jelentősen visszaesett - tette hozzá. A forintárfolyam kapcsán Kiss Péter arról beszélt, nehéz pontosan megjósolni, mi is fog következni, de a feltörekvő piaci devizák jellemzően gyengülnek kockázatkerülő piaci hangulatban. A forint esetében is gyengülésre és fokozott volatilitásra számítunk. Ezt azonban mérsékelheti a dollár gyengülése és a Magyar Nemzeti Bank szigorúbb hangvétele JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 307 398 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 094 forintos törlesztővel az Erste Bank nyújtja (THM 10,83%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 70 482 forintos törlesztőt (THM 10,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) - fogalmazott. Gránit: az esés jó beszálló lehet, de nem árt óvatosnak lenni! Vályi Bence, a Gránit Alapkezelő junior portfóliómenedzsere megkeresésünkre arról beszélt, a részvény- és kötvénypiacok volatilitása továbbra is fennmaradhat, mivel trumpi gazdaságpolitika óriási bizonytalanságot szül. Trump elnök ismét alkalmazhatja a jól ismert tárgyalási stratégiáját: olyan elsöprő mértékű vámokat vet ki a világra, amelyekből a tárgyalások után várhatóan engedni fog, így a másik fél is győzelemként élheti meg a számára még mindig kedvezőtlen kimenetelt. Erre jó példa a Mexikóra és Kanadára kivetett, majd elhalasztott, végül az eredetinél alacsonyabb vámtarifa alkalmazása - fogalmazott a szakember. Emlékeztetett: Trump elkötelezett a deficit csökkentése iránt, és tudja, hogy a kihelyezett ipari termelés, valamint a magas szintű belföldi fogyasztással párosuló korlátlan eladósodás nem fenntartható. Emiatt az USA, a globalizmus vezető ereje a jövőben egy inkább belső gazdaságra építő, önellátó és más országoktól független szereplővé kíván válni - mondta Vályi Bence. A bizonytalanság óvatosságra késztetheti a gazdasági szereplőket, ami gazdasági lassulást vagy recessziót okozhat. A dollár vezető világpénzként betöltött szerepe hosszú távon csökkenhet - tette hozzá. A forintárfolyam kapcsán pedig kifejtette, a fennragadó volatilitás nem kedvező folyamat a feltörekvő piaci devizáknak, mégis, hosszú távon a dollár gyengülése és az euró erősödése segíthet a forintnak. A következő időszakban egy nagyobb sávban, de a jelenlegi árfolyamszintek környékén ingadozhat a magyar deviza - ismertette várakozásaikat. Duha Bence, a Gránit Alapkezelő szenior értékesítési menedzsere pedig kifejtette: az elmúlt napok esései akár jó beszállónak is bizonyulhatnak majd, de az ilyen volatilis időszakban a szokásosnál is körültekintőbbnek kell lenni a befektetési döntéshozatalban. Hozzátette: a pánikhelyzetekben felértékelődhet a szakértők szerepe, még inkább érdemes profikra bízni a megtakarításunkat, akik könnyebben kiigazodhatnak a zavaros piaci viszonyokban. A legfontosabb ezekben a napokban természetesen a megfelelő fokú diverzifikáció, emellett érdemes lehet az aktív befektetési stratégiák irányába elmozdulni. A befektetési alapok körében például a vegyes és abszolút hozamú alapok bizonyulhatnak jó választásnak, ezeknél a termékeknél nagyobb a mozgástere a portfóliómenedzsereknek, így proaktívan tudják alakítani az egyes eszközök súlyát a piaci változásokra reagálva. Ezzel szemben az indexkövető és passzív alapok a legnagyobb mínuszok láttán sem változtathatnak a portfóliójukon. Fókuszba kerülhetnek az olyan alternatív eszközosztályok is, amelyek jellemzően kevésbé érzik meg a piaci sokkokat, ilyen termék például az ingatlanalap - magyarázta a szakember. A menekülőutakkal kapcsólatos kérdésünkre kifejtette: habár a magas likviditású ingatlanalapok az elmúlt évek hozamkörnyezetében nem számítottak kifejezetten „szexi” terméknek, az elmúlt napok részvénypiaci esései miatt érdemes lehet megfontolni ezeket a befektetéseket. A jól menedzselt, diverzifikált ingatlanportfólióval rendelkező ingatlanalapok az elmúlt tíz év tőkepiaci sokkjait érdemi árfolyamcsökkenés nélkül vészelték át, legyen szó akár a Covid-járványról, háborúról vagy az előző Trump-kormány vámháborúiról - magyarázta Duha Bence. Hozzátette: az aranyat hagyományosan „menekülőeszköznek” tartják, amelyet a piaci esések idején vásárolnak a befektetők. Felmerül a kérdés, hogy miért csökken ennek az eszköznek az árfolyama ezekben a napokban. A hosszú távú trendet nem érdemes az elmúlt napok alapján előrejelezni, de rövid távon több oka is lehet a korrekciónak. Egy jelentős részvénypiaci esés könnyen átgyűrűzhet más eszközökre is, különösen tőkeáttételes kereskedés esetén. Elképzelhető, hogy egyes befektetők az aranypozícióik eladásával fedezték a tőkeáttételes részvénypozíciókból származó veszteségeiket. Ráadásul az arany rekordárfolyamot ért el az elmúlt hetekben, és ilyen magas szintek mellett mindig nagyobb a korrekció esélye - emlékeztetett hozzátéve: ettől függetlenül érdemes lesz nyomon követni az arany árfolyamát a következő időszakban is, mert sokat elárulhat a befektetői hangulatról és várakozásokról.

