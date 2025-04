Kiszivárgott: fontos nemzetközi testületből léphet ki Magyarország, már készülhet a határozat

Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból - állítólag erről beszélt Tuzson Bence igazságügyi miniszter a múlt héten tartott nagyköveti értekezleten.

Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból - erről beszélt Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a múlt héten tartott nagyköveti értekezleten a Szabad Európa szerint.

A lap szerint amennyiben Magyarország tényleg feladja tagságát a Nemzetközi Büntetőbíróságban, akkor a kormány határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a kilépésről, ha ezt a többség elfogadja, akkor hivatalosan is kezdeményezik a testületnél a kilépést. Egy forrásuk szerint a teljes folyamat akár egy évig is eltarthat, úgy tudják, a határozati javaslat szövege hamarosan felkerülhet az Országgyűlés honlapjára.