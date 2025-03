Hatalmas változás élesedik a jogosítványoknál: megszavazták, most már biztos, hogy ez jön

Az Európai Parlament és az EU Tanácsa megállapodott a gépjárművezetői jogosítványok új uniós szabályairól. A 2030-ra tervezett reform többek között digitális jogosítványt vezet be, egységesíti a képzési követelményeket és módosítja a korhatárokat bizonyos járműkategóriáknál - írja a Telex.

A kedden született megállapodás szerint az uniós jogosítványokat 2030-ra egységesítenék, és digitális formában is elérhetővé tennék. Az új rendszerben a vezetői engedélyek telefonos alkalmazásokban is tárolhatók lesznek, amelyeket minden tagállam köteles lesz elfogadni. A fizikai jogosítvány azonban továbbra is megmarad azok számára, akik kevésbé jártasak a digitális eszközök használatában.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendszerét is összehangolják, bár a tagállamok rugalmasságot kapnak az alkalmazott módszerek tekintetében. A 65 év felettiek esetében lehetőség nyílik rövidebb érvényességi idő előírására. A kezdő vezetőknél kétéves próbaidőszakot vezetnek be, amely alatt szigorúbb szabályok vonatkoznak rájuk.

A reform részeként nagyobb hangsúlyt fektetnek a közlekedés sebezhető résztvevőinek védelmére és a modern technológiák biztonságos használatára. A sofőrhiány enyhítésére a teherautó- és buszsofőrök esetében csökkenhet a korhatár, teherautóknál akár 17 évre is, de csak belföldi fuvarozás esetén és kísérővel.

Bár az elmúlt húsz évben jelentősen javult a közlekedésbiztonság az EU-ban, a halálos balesetek számának csökkenése még mindig elmarad a kitűzött céloktól. A reform végső célja, hogy 2050-re nullára csökkenjen a halálos közúti balesetek száma az Európai Unióban.