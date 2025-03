Keményen üzent a boltoknak Nagy Márton, jöhet az árstop: a 6 nagy lánc közül csak 2 tett érdemi árvállalást

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nagy Márton szerint az infláció továbbra is komoly kihívás, de a kormány komplex akciótervvel küzd az árnövekedés ellen. A hat nagy üzletlánc közül kettő tett olyan árcsökkentő vállalást, amelyet a kabinet elfogadhatónak tart. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárgyalások még zajlanak, de a kormány szükség esetén további lépéseket is kész bevezetni az árak letörése érdekében. Minderről szó lesz majd a Portfolio RETAIL Day-en is április 2-án - jelentkezés és minden további információ ITT!

