Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Ünnep után jobban kezd a forint: vajon tartható ma az erősödés?

MTI
2025. augusztus 21. 08:15

Egy kicsit erősödött a forint a nemzeti ünnep utáni első reggelre, a dollár jegyzése nem változott.

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 394,64 forinton jegyezték az előző esti 395,23 forinttal szemben, a dollár jegyzése 338,84 forinton állt 338,85 forint után. A svájci franké 420,75 forintra csökkent 421,25 forintról.

Az év eleje óta a forint 4,1 százalékkal erősödött az euró, 14,8 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
