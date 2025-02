Máris vége a télnek? Itt az időjósok friss előrejelzése, mikor jön a tavasz 2025-ben

Vasárnap a hagyományok szerint jósoltak a magyar állatkerti medvék. Mivel többségében előbújtak az időjós állatok, kint is maradtak, az árnyékukat pedig nem láthatták a borús idő miatt, közel a tél vége. De mit mondanak időjós emberek, meddig tart még a tél? Mutatjuk.

Minden évben február 2-án, gyertyaszentelőkor szokás megfigyeléseket végezni a természetről, az állatok viselkedéséről és abból következtetni a tavasz közelségére. Az egyik időjósló hagyomány Magyarországon a medvékkel kapcsolatos: ha előbújnak a barlangjukból és meglátják az árnyékukat, akkor közel a tél vége. Magyarországon több állatkerti medve is "jósol" ezen a napon, tegnap a a szegedi medvék - Mici és Ursula -, a nyíregyházi barnamedvék - Félix és Taquka- , a pécsi Nikoláj, a győri medvék - Bátor, Burkus és Döme -, és Fővárosi Állatkert két barnamedvéje, Csángó és Hargita is azt jósolta vislkedésével, hogy hamar érkezhet a tavasz. A népi megfigyelésen alapuló jóslat is úgy tartja, ha hideg, borús idő van gyertyaszentelőkor, közel a tél vége, ha napos, szép idő van, akkor még messze van. "Ha fénylik Gyertyaszentelő, az iziket (a takarmány hulladékát) is vedd elő" - hangzik a népi bölcsesség.

A medvékkel ellentétben a meteorológusok és a műszereik azt jósolják, nincs még olyan közel a tavasz. Az AccuWeather előrejelzése szerint csak március második felében érkezhet olyan idő, amit már tényleg tavaszinak lehet nevezni. A meteorológiai értelemben vett tavasz akkor kezdődik, ha az időjárásra már több napja az átlaghőmérséklet emelkedése jellemző és a maximum hőmérséklet közelíti a 20 fokot.

A jelenlegi tudásunk szerint tartós emelkedési trend leghamarabb március második felében következik, a 20 fokot is az utolsó közelítheti meg a legmagasabb hőmérséklet. Így 2025-ben a meteorológiai tavasz közelebb eshet a csillagászati, mint a naptári tavaszhoz a hosszútávú időjárás előrejelzések alapján. Bár addig is jönnek majd melegebb, napos, enyhébb napok, viszont érdemes még úgy készülni, hogy egyhamar nem lehet eltenni a téli kabátot.

A hosszúra nyúló tél az immunrendszert is megviselheti, ezért különösen érdemes figyelmet fordítani a következő időszakban a szervezetünk támogatására. A következő hetekre jellemző lehet, hogy egyre több lesz a felsőlégúti megbetegedés is, melyek száma február végén/március elején tetőzhet.

Érdemes azzal is számolni, hogy idén a húsvét viszonylag későn, április 20-án kezdődik, addig pedig nem lesz munkaszüneti nap sem (2025-ben március 15-e hétvégére esik). Így ha kifárasztott minket a hosszú tél, szabadságot kell kivenni húsvétig a pihenéshez. Az óraátállítás napja 2025 tavaszán március 30-ra fog esni, így az átállást idén nem könnyíti meg sem a húsvéti munkaszünet, sem a tavaszi szünet. Az órákat hajnali 2:00-ról 3:00-ra állítjuk előre, vagyis "egy órával kevesebbet alhatunk".

A tavaszi tanítási szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig 2025. április 28. (hétfő). Április 28-a után viszont csak 3 napot járnak a gyerekek iskolába, mert máris következik a május 1-i négynapos hétvége. Ebből is következik, hogy idén rengeteget nyerhet az, aki szabadságot vesz ki húsvét után és május 1-je előtt. Ugyanis 7 napnyi szabadsággal megoldható, hogy április 18-tól május 4-ig, vagyis 17 napig ne kelljen dolgozni. Aki utazást tervez a húsvéti szünetre, jól teszi, ha minél előbb foglal!