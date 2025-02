Trump bejelentette, amitől sokan rettegtek: jön a vámháború az Európai Unióval

25%-os vámot vet ki Donald Trump az Európai Unióban előállított termékekre. Trump kijelentette: az EU azért jött létre, hogy "kiszúrjon" az Egyesült Államokkal.

25%-os vámot vet ki Donald Trump az Európai Unióban előállított termékekre – jelentette be tegnap este az amerikai elnök. "Megszületett a döntés és be is jelentjük hamarosan. 25% lesz" – mondta az FT cikke szerint. Hozzátette: „általánosságban” minden termékre ki terveznek vetni importvámot, de elsősorban az autóipart és a gyógyszeripart célozzák majd. Trump kijelentette: az EU azért jött létre, hogy "kiszúrjon" az Egyesült Államokkal.

Az Európai Unió az Egyesült Államok egyik legnagyobb kereskedelmi partnere. Az EU elleni lépés mellett Trump Kanadára és Mexikóra is védővámokat vet ki, úgyszintén 25%-ot. Az elnök azt is bejelentette, hogy a Kanada és Mexikó ellen március 4-re tervezett védővámokon csúsztat újabb egy hónapot, az intézkedés április 2-án lép életbe.

Azt nem tudni, az EU elleni intézkedést mikor tervezi implementálni az amerikai vezető, magán a döntésen kívül semmilyen részletet nem közölt. További részletek a napokban várhatók.